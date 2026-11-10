सरगुजा जिले में करंट की चपेट में आने से हथिनी की मौत, खेत की सुरक्षा के नाम पर जंगल में बिछाया था तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, अंबिकापुर। सरगुजा जिले के उदयपुर वन परिक्षेत्र के सुखरीभंडार गांव से लगे कुसुवामुड़ा जंगल में मंगलवार सुबह एक हथिनी का शव मिला है। हथिनी की उम्र आठ से 10 वर्ष के बीच बताई जा रही है। प्रथम दृष्टया करंट प्रवाहित तार की चपेट में आने से मौत की आशंका है।

एक माह पहले इसी क्षेत्र में करंट लगाकर एक हाथी को मार दिया गया था, जिसमें दो आरोपितों की गिरफ्तारी भी हुई थी। फिर वही वारदात दोहराई गई है। खेत से लगभग 200 मीटर दूर जंगल में शव पड़ा था मंगलवार सुबह वन विभाग को सूचना मिली कि सुखरीभंडार बस्ती से लगे जंगल में हाथी का शव पड़ा है। सूचना पर डीएफओ लोकनाथ पटेल, एसडीओ फारेस्ट सपना मुखर्जी, रेंजर फेंकू प्रसाद चौबे के साथ वन अमला मौके पर पहुंचा। धान खेत से लगभग 200 मीटर दूर जंगल में शव पड़ा था।

शव सड़ने लगा था और तेज दुर्गंध के कारण वहां खड़ा रहना भी मुश्किल था। जंगली जानवरों ने भी शव को नुकसान पहुंचाया था। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि हथिनी की मौत कई दिन पहले हो चुकी थी। आरोप है कि दीपावली के कारण हाथियों की गतिविधियों पर नजर रखने का काम बंद हो गया था, इस कारण भी हथिनी की मौत की भनक तक वन अमले को नहीं लग सकी। मौके पर ही पशु चिकित्सकों से शव का पोस्टमार्टम कराया गया है।