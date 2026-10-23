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कोरबा में हथिनी के बच्चे की छठी मनाएंगे सात गांवों के लोग, साजापानी जंगल में जन्मा नन्हा हाथी

कोरबा जिले के करतला विकासखंड के साजापानी जंगल में 20 अक्टूबर को हथिनी ने बच्चे को जन्म दिया।

By Digital DeskEdited By: Akash Sharma
Publish Date: Fri, 23 Oct 2026 01:44:34 PM (IST)Updated Date: Fri, 23 Oct 2026 01:44:34 PM (IST)
कोरबा में हथिनी के बच्चे की छठी मनाएंगे सात गांवों के लोग, साजापानी जंगल में जन्मा नन्हा हाथी
कोरबा के साजापानी जंगल में हथिनी ने दिया बच्चा (AI Generate Image)

HighLights

  1. सात गांवों के ग्रामीण मनाएंगे नन्हे हाथी की छठी
  2. 20 अक्टूबर को हुआ जन्म, 25 को होगा भंडारा
  3. इंसान-हाथी सह-अस्तित्व की अनोखी मिसाल

नईदुनिया प्रतिनिधि, कोरबा। हाथी-मानव द्वंद्व के बीच कोरबा जिले के करतला विकासखंड से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जो इंसान और वन्यजीवों के बीच विश्वास और सह-अस्तित्व की नई मिसाल पेश करती है। साजापानी के जंगल में 20 अक्टूबर को हथिनी ने एक बच्चे को जन्म दिया। अब इस नन्हे हाथी के जन्म की खुशी में सात गांवों के ग्रामीण 25 अक्टूबर को छठी मनाएंगे।

सात गांवों के ग्रामीणों की अनोखी पहल

गांव में किसी बच्चे के जन्म पर निभाई जाने वाली परंपरा को जंगल में जन्मे हाथी के बच्चे के लिए अपनाने की यह पहल चर्चा में है। हाथियों से इस क्षेत्र के ग्रामीणों को अब तक कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। मां कांशीरानी नवयुवक सेवा समिति साजापानी के अलावा जामपानी, पहाड़गांव, रामभांठा, लबेद, घुईचुआ और काशीपानी के लोगों को आयोजन से जोड़ रही है।


चावल और सहयोग राशि से होगा भंडारा

ग्रामीण पांच से 20 रुपये तक सहयोग दे रहे हैं और अपनी सामर्थ्य के अनुसार चावल भी एकत्र कर रहे हैं। समिति ने निमंत्रण पत्र छपवाकर ग्रामीणों, वन विभाग के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया है। 25 अक्टूबर को दाल, चावल और सब्जी का भंडारा होगा।

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