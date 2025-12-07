मेरी खबरें
    सरगुजा संभागीय आबकारी उड़नदस्ता टीम द्वारा नशीले इंजेक्शनों के अवैध कारोबार पर लगातार की जा रही कार्रवाई के तहत सूरजपुर जिले में एक और सप्लायर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। उमापुर पंडरीपानी निवासी खलेश्वर राम साहू से टीम ने कुल 93 नग नशीले इंजेक्शन बरामद किए हैं।

    By ADITYA KUMAR
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Sun, 07 Dec 2025 06:49:51 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 07 Dec 2025 06:49:51 PM (IST)
    शिक्षक निकला ड्रग सप्लायर! नशीला इंजेक्शन बेचने वाला आरोपी गिरफ्तार, बिहार से सप्लाई करने वाले पुष्पेंद्र की तलाश जारी
    नईदुनिया प्रतिनिधि, अंबिकापुर। सरगुजा संभागीय आबकारी उड़नदस्ता टीम द्वारा नशीले इंजेक्शनों के अवैध कारोबार पर लगातार की जा रही कार्रवाई के तहत सूरजपुर जिले में एक और सप्लायर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। उमापुर पंडरीपानी निवासी खलेश्वर राम साहू से टीम ने कुल 93 नग नशीले इंजेक्शन बरामद किए हैं।

    घर में छिपाकर बिक्री कर रहा था नशीला इंजेक्शन

    छह दिसंबर की शाम उड़नदस्ता टीम थाना रामानुजनगर क्षेत्र में गश्त पर थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि खलेश्वर राम साहू अपने घर में भारी मात्रा में नशीला इंजेक्शन छिपाकर बिक्री कर रहा है। सहायक जिला आबकारी अधिकारी रंजीत गुप्ता के नेतृत्व में टीम ने त्वरित दबिश दी। सरकारी वाहन और वर्दी देखकर आरोपित बाड़ी की ओर एक झोला लेकर भागने लगा, परंतु उसे दौड़ाकर पकड़ लिया गया। झोले की तलाशी में 93 नग नशीला इंजेक्शन बरामद हुआ।


    गिरफ्तार कर जेल भेजा गया आरोपी

    मौके पर ही उसे गिरफ्तार किया गया। आरोपित को न्यायालय सूरजपुर में प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे जेल दाखिल करने के आदेश मिले। इस कार्रवाई में सहायक जिला आबकारी अधिकारी रंजीत गुप्ता के नेतृत्व में आबकारी उपनिरीक्षक तेजराम केहरी, मुख्य आरक्षक रमेश दुबे, नगर सैनिक गणेश पांडे, ओमप्रकाश गुप्ता, महिला सैनिक राजकुमारी सिंह एवं अंजू एक्का का शामिल रहे।

    पहले भी जा चुका है जेल

    पूछताछ में खलेश्वर ने स्वीकार किया कि वह नशीले इंजेक्शन के प्रकरण में पहले भी दो बार जेल जा चुका है। उसने बताया कि यह इंजेक्शन उसने बैकुंठपुर निवासी पुष्पेंद्र से खरीदा था। पुष्पेंद्र के घर पर कल ही दबिश दी गई, लेकिन वह फरार हो गया। उसकी तलाश जारी है। पूछताछ में यह भी पता चला कि फरार आरोपी पुष्पेंद्र डेहरी-ऑन-सोन (बिहार) से नशीला इंजेक्शन लाकर सरगुजा क्षेत्र में सप्लाई करता है। साथ ही वह घर-घर जाकर निजी ट्यूशन भी पढ़ाता है।

    चार महीने में 30वीं कार्रवाई

    सहायक जिला आबकारी अधिकारी रंजीत गुप्ता ने बताया कि सूरजपुर में सिर्फ पिछले दिनों में ही नशीले इंजेक्शन विक्रेताओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई की गई है। इससे पहले चंद्रेली निवासी रामव्रत रवि और करवां निवासी अहमद अंसारी को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। पिछले चार महीनों में संभागीय उड़नदस्ता टीम ने नशीले इंजेक्शन और कफ सिरप विक्रेताओं पर यह 30वीं कार्रवाई है।

