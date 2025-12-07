MP–UP सीमा पर ड्रामा... 67 बकरियों से भरी पिकअप पकड़ी गई, मामला यूपी का निकलने पर चित्रकूट पुलिस को लौटना पड़ा

नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना। जिला चित्रकूट धाम (उत्तर प्रदेश) के खोही चौकी अंतर्गत ग्राम सेमरिया जगन्नाथ वासी में रविवार शाम एक पिकअप वाहन में संदिग्ध रूप से भरी गई 67 बकरियों को स्थानीय बजरंगियों ने पकड़ा। सूचना मिलने पर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों ओर की पुलिस तत्काल हरकत में आ गई। सेमरिया जगन्नाथ वासी गांव में ओवरलोड पिकअप में 67 बकरियां भरी होने की खबर से MP–UP पुलिस बल एक साथ मौके पर पहुंचा, लेकिन क्षेत्राधिकार उत्तर प्रदेश का होने की पुष्टि पर चित्रकूट (MP) पुलिस को वापस लौटना पड़ा।

ग्रामीणों ने दी सूचना, संयुक्त पुलिस कार्रवाई में क्षेत्राधिकार का पेंच दरअसल, वाहन में बकरों-बकरियों को ठूंसकर ले जाया जा रहा था। तभी ग्रामीणों ने स्थिति को गंभीर देखते हुए तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही खोही चौकी पुलिस मौके पर पहुंची, जबकि मारकुंडी थाना पुलिस भी घटनास्थल की ओर रवाना हो गई। इसी दौरान मध्य प्रदेश की सीमा से चित्रकूट थाना पुलिस भी सहायता के लिए पहुंची थी। संयुक्त कार्रवाई की तैयारी चल ही रही थी कि क्षेत्राधिकार की पुष्टि में मामला उत्तर प्रदेश का निकलने पर चित्रकूट (MP) पुलिस को वापस लौटना पड़ा।