MP–UP सीमा पर ड्रामा... 67 बकरियों से भरी पिकअप पकड़ी गई, मामला यूपी का निकलने पर चित्रकूट पुलिस को लौटना पड़ा

    By Digital Desk
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Sun, 07 Dec 2025 06:01:28 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 07 Dec 2025 06:01:28 PM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना। जिला चित्रकूट धाम (उत्तर प्रदेश) के खोही चौकी अंतर्गत ग्राम सेमरिया जगन्नाथ वासी में रविवार शाम एक पिकअप वाहन में संदिग्ध रूप से भरी गई 67 बकरियों को स्थानीय बजरंगियों ने पकड़ा। सूचना मिलने पर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों ओर की पुलिस तत्काल हरकत में आ गई। सेमरिया जगन्नाथ वासी गांव में ओवरलोड पिकअप में 67 बकरियां भरी होने की खबर से MP–UP पुलिस बल एक साथ मौके पर पहुंचा, लेकिन क्षेत्राधिकार उत्तर प्रदेश का होने की पुष्टि पर चित्रकूट (MP) पुलिस को वापस लौटना पड़ा।

    ग्रामीणों ने दी सूचना, संयुक्त पुलिस कार्रवाई में क्षेत्राधिकार का पेंच

    दरअसल, वाहन में बकरों-बकरियों को ठूंसकर ले जाया जा रहा था। तभी ग्रामीणों ने स्थिति को गंभीर देखते हुए तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही खोही चौकी पुलिस मौके पर पहुंची, जबकि मारकुंडी थाना पुलिस भी घटनास्थल की ओर रवाना हो गई। इसी दौरान मध्य प्रदेश की सीमा से चित्रकूट थाना पुलिस भी सहायता के लिए पहुंची थी। संयुक्त कार्रवाई की तैयारी चल ही रही थी कि क्षेत्राधिकार की पुष्टि में मामला उत्तर प्रदेश का निकलने पर चित्रकूट (MP) पुलिस को वापस लौटना पड़ा।


    वैध दस्तावेज़ नहीं मिले, 67 बकरियां पुलिस को सौंपी गईं

    ग्रामीणों द्वारा पकड़े गए बकरा तस्कर चालक से जब पुलिस ने पूछताछ और दस्तावेज मांगे तो वह कोई वैध अनुमति या परिवहन कागजात प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके बाद बजरंग दल कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने पिकअप व उसमें भरी सभी 67 बकरियों को सुरक्षित पुलिस को सौंप दिया।

    पिकअप जब्त, पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू

    मारकुंडी थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पिकअप वाहन को जब्त किया और सभी बकरियों को थाने ले गई, जहां पशु क्रूरता एवं अवैध परिवहन की धाराओं में आगे की कार्रवाई शुरू की गई है। घटनास्थल पर प्रखंड सह संयोजक विपिन पांडेय, देवांश पांडेय, भूरा गर्ग (ग्राम संयोजक सेमरिया), रज्जू गर्ग, धनंजय पांडेय, शिवा, छोटैयां, राजेंद्र सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

