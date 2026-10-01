सरगुजा जिले में करंट से हाथी के बच्चे की मौत, दल की चिंघाड़ से दहशत में अलकापुरी गांव

नईदुनिया प्रतिनिधि, अंबिकापुर। सरगुजा जिले के उदयपुर वन परिक्षेत्र के अलकापुरी जंगल में बुधवार रात करीब 10 बजे झटका तार की चपेट में आने से एक हाथी के बच्चे की मौत हो गई। सूचना मिलते ही वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और वन अमला मौके पर पहुंच गया है। कई दिनों से 27 हाथियों का दल उदयपुर क्षेत्र में विचरण कर रहा है। पहले 15 हाथी थे।

कोरिया जिले से 12 हाथियों का एक और दल आ गया है। कुल 27 हाथी लगातार फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हाथियों से फसल बचाने के लिए अलकापुरी क्षेत्र में किसानों ने खेतों के चारों ओर एक किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में झटका तार लगा रखा है। बुधवार रात दल के साथ चल रहा हाथी का बच्चा उसी झटका तार में उलझ गया। सूंड और पैर में तार फंसने के कारण वह लगातार करंट के संपर्क में रहा और मौके पर ही उसकी मौत हो गई।

बताया जा रहा है कि जिस खेत के आसपास यह झटका तार लगाया गया है, वह झिरमिटी सरपंच चंदन एक्का के परिवार की भूमि है। वन विभाग ने खेत मालिक की पहचान कर ली है और नियमों के तहत कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। हाथी के बच्चे की मौत के बाद दल में शामिल अन्य हाथियों ने पूरी रात चिंघाड़ लगाई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार रात 10 बजे के बाद से हाथियों की चिंघाड़ से पूरा अलकापुरी मोहल्ला दहल गया। ग्रामीणों की नींद उड़ गई और लोग घरों में दुबके रहे। पूरी रात क्षेत्र में भय का माहौल बना रहा।