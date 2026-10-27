बलौदाबाजार बस हादसे का दर्दनाक पहलू, रायपुर एम्स में इलाज कराने निकले थे दो दोस्त, 12 घंटे बाद ही घर पहुंची मौत की खबर

नईदुनिया प्रतिनिधि, अंबिकापुर: रविवार शाम करीब पांच बजे वाड्रफनगर क्षेत्र के ग्राम सरना में दो घरों से हंसी-खुशी विदाई हुई थी। पड़ोसियों ने देखा था कि शमीम मोहम्मद और उसका दोस्त अतुल कुमार बैग टांगकर बस स्टॉप की ओर जा रहे हैं। घर वालों ने सोचा था एक-दो दिन में लौट आएंगे। लेकिन सोमवार सुबह जब परिवार सोकर उठा ही था कि मोबाइल की घंटी बजी और उधर से आवाज आई - बस का एक्सीडेंट हो गया है...।