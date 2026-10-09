मध्यप्रदेश के बैढ़न से छत्तीसगढ़ खपाए जा रहे थे प्रतिबंधित इंजेक्शन, बिश्रामपुर पुलिस की वाहन जांच में दो तस्कर गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिश्रामपुर: नशीले इंजेक्शनों की तस्करी के लिए तस्करों ने कार को ही छिपाने का ठिकाना बना लिया था। सीट कवर के भीतर और कार की बोनट में छिपाकर ले जाए जा रहे 450 नशीले इंजेक्शन बसदेई पुलिस ने वाहन जांच के दौरान बरामद किए हैं। पुलिस ने मौके से दो व्यक्तियों को गिरफ्तार कर तस्करी में प्रयुक्त कार भी जब्त की है। जब्त इंजेक्शनों की बाजार कीमत करीब ढाई लाख रुपये बताई गई है। प्रारंभिक पूछताछ में इंजेक्शन मध्यप्रदेश के बैढ़न से लाना बताया गया है।

पुलिस के अनुसार, पुलिस अधीक्षक योगेश कुमार पटेल के निर्देश पर जिले में नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में आठ अक्टूबर को चौकी बसदेई की टीम ग्राम मसिरा में वाहन जांच कर रही थी। इसी दौरान भैयाथान की ओर से आ रही होंडा कंपनी की एसेन्ट कार क्रमांक सीजी 15 टीसी 0574 को संदेह के आधार पर रोककर जांच की गई।