CG News: चेतावनी को नजरअंदाज कर वीडियो बना रहे भोपाल के युवक को हाथियों ने कुचला, दंतैलों के आतंक से स्कूलों की छु्ट्टी

नईदुनिया प्रतिनिधि, अंबिकापुर: अंबिकापुर शहर के नजदीक लालमाटी में मंगलवार को दिनभर 25 हाथियों ने दल डेरा जमाए रखा। हाथियों को देखने और वीडियो बनाने के चक्कर में एक युवक की जान चली गई। वनकर्मियों की चेतावनी के बावजूद युवक ने हाथियों के पास जाकर फोटो लेने की कोशिश की।

मृतक की पहचान राजकुमार नाइक पिता चंदू नाइक (19) वर्ष के रूप में की गई है। वह मध्यप्रदेश के भोपाल जिले का रहने वाला था। यहां वह मजदूरी करने आया हुआ था। इस घटना से लोग सिहर उठे। पुलिस व वन विभाग की टीम लोगों को समझाइश देने के साथ ही हाथियों को सुरक्षित तरीके से दूर खदेड़ने के प्रयास में लगी रही लेकिन कोई समझने को तैयार नहीं था।

हाथियों को देखने और वीडियो बनाने के चक्कर में चली गई जान मंगलवार को हाथियों का दल दिन भर लालमाटी में जमा हुआ था। वन व पुलिस विभाग की टीम निगरानी में लगी हुई थी। वन कर्मचारियों द्वारा बार-बार चेतावनी और रोकने के बावजूद कुछ व्यक्ति हाथियों को देखने एवं फोटो खींचने, वीडियो बनाने के उद्देश्य से जिधर वन कर्मचारी नहीं थे, उस ओर से हाथियों के नजदीक पहुंच गए। अचानक एक हाथी ने उन्हें दौड़ाया। राजकुमार भाग नहीं सका और हाथियों ने उसे कुचल दिया। घटना की सूचना तत्काल पुलिस विभाग एवं मृतक के स्वजन को दी गई है। वन विभाग द्वारा शासन के निर्देशानुसार मृतक के परिजनों को तत्कालिक सहायता राशि 25,000 रुपये प्रदान की गई है।

बता दे कि सोमवार की शाम नगर निगम सीमा से लगे खैरबार बस्ती से होते हुए हाथी अंबिकापुर - सीतापुर राष्ट्रीय राजमार्ग को पार कर लालमाटी के ब्रिलिएंट पब्लिक स्कूल के नजदीक पहुंच गए। यहां से हाथी पुराने रूट पर बढ़ते हुए पायल पहाड़ की ओर जाने वाले थे लेकिन ग्रामीणों की घेराबंदी ,पटाखा फोड़ने तथा शोरगुल के कारण मंगलवार शाम तक झाड़ियों के बीच जमे रहे। जनहानि के बाद जब सख्ती बरती गई तो हाथियों को निकलने का रास्ता मिला। हाथियों का दल शाम ढलने के बाद पुराने रुट पर पायल पहाड़ की ओर बढ़े हैं लेकिन उनके फिर से वापस लौटने की संभावना है क्योंकि किसी भी गांव के नजदीक से होकर वहां के लोग हाथियों को आगे बढ़ने नहीं देना चाह रहे हैं। वन और पुलिस विभाग के अधिकारी-कर्मचारी लगातार निगरानी में लगे हुए हैं। मकान तोड़ा, फसलों को भारी नुकसान रामनगर की ओर से शहर के नजदीक खैरबार में घुसने से पहले हाथियों ने अमेराडुगु निवासी श्रीराम तिग्गा का घर क्षतिग्रस्त कर दिया। परिवार के सदस्य पहले ही घर छोड़कर भाग चुके थे। हाथियों ने घर में रखे अनाज को भी नुकसान पहुंचाया। वहां से हाथियों का दल बधियाचुआं बस्ती के किनारे से होते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग को पार कर लालमाटी पहुंचने से पहले एक और घर को तोड़ दिया।हाथियों ने बड़े रकबे में धान और सब्जी की फसलों को नुकसान पहुंचाया है। हाथियों की संख्या अधिक होने के कारण वे जिस भी खेत से होकर गुजरे हैं वहां की पूरी फसल तबाह हो चुकी है। घर छोड़ महामाया मंदिर के नजदीक रात गुजारी ग्रामीणों ने हाथियों के बड़े दल के आ जाने से प्रभावित क्षेत्र में भय का माहौल निर्मित हो गया था। लोग घरों को छोड़ कर सुरक्षित स्थानों की ओर पहुंच गए थे। सोमवार की रात हाथियों के बधियाचुआं पहुंचते ही बाल-बच्चों और बुजुर्गों के साथ लोग मुख्य सड़क पर आ गए। कई लोगों ने ओरियन्टल पब्लिक स्कूल और महामाया मंदिर के आसपास शरण ली। सारी रात लोगों ने जागकर बिताई। कुछ लोगों ने हाथियों को खदेड़ने के लिए पटाखों का इस्तेमाल किया इस कारण हाथियों का व्यवहार भी बदल गया था। अपेक्षाकृत शांत होने के बाद भी ग्रामीणों के घेराबंदी से हाथी बिदक गए थे। कई बार इन्होंने भीड़ की ओर दौड़ने की कोशिश की और चिंघाड़ भी लगाई।