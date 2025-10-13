हाथियों के हमले से बचने के लिए बच्चे को गोद में लेकर भागा पिता, धरमजयगढ़ में 49 दंतैलों ने मचाया तांडव

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायगढ़। धरमजयगढ़ में हाथियों की मौजदूगी लंबे समय से बनी हुई है। जिसमें 49 हाथी अलग अलग इलाके में विचरण कर रहे हैं। तमनार रेंज सामरूमा मार्ग में बाइक सवार का हाथी से एकाएक सामना हो गया। बाइक पर एक बच्चा भी सवार था। पिता अपनी और बच्चे की जान बचाने के लिए बाइक छोड़कर बच्चे को गोद में लेकर दौड़ा। वहीं हाथियों ने किसानों के धान की फसल भी नष्ट कर दी।

बता दें कि तमनार रेंज के सामारूमा जंगल में हाथी को सड़क किनारे देख दोनों ओर से वाहनों को रोक दिया गया था, लेकिन तभी धरमजयगढ़ की ओर से रायगढ़ जा रहे एक बाइक सवार ने उसे नहीं देखा और आगे बढ़ गया। बाइक में 2 युवक और एक बच्चा सवार थे। इस दौरान जैसे ही हाथी सड़क पर आया, युवकों का सामना एकाएक होते ही वे मौके पर ही बाइक को वहीं छोड़कर भागना शुरू कर दिया।