ओडिशा से लखनऊ जा रहा था करोड़ों का गांजा, पेंडारी घाट पर पलटा ट्रक....UP का तस्कर गिरफ्तार

नईदुनिया न्यूज, प्रतापपुर: सूरजपुर जिले के चंदौरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने गांजा तस्करी के बड़े मामले का पर्दाफाश किया है। बनारस मार्ग में घाटपेण्डारी मुख्य घाट में पलटे ट्रक से पुलिस ने 238 किलो 290 ग्राम गांजा बरामद किया है। जब्त गांजे की कीमत करीब एक करोड़ 19 लाख रुपये बताई गई है।

तस्करों ने गांजे को प्लास्टिक दाने की बोरियों के साथ ट्रक में छिपाकर ओड़िशा से उत्तर प्रदेश ले जाने की योजना बनाई थी। पुलिस ने मामले में ट्रक संचालनकर्ता अलीगढ़ निवासी सुनील कुमार पिता लक्ष्मण सिंह (32), निवासी इंदिरा नगर, खेरी रोड, थाना देहली गेट अलीगढ़, उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार किया है।