जंगल में बाघ का शव मिल मिलने से सनसनी, करंट लगने से मौत का आशंका; नाखून-दांत निकालने की सूचना

नईदुनिया प्रतिनिधि, अंबिकापुर: सूरजपुर जिले के भैसामुंडा से लगे जंगल में बाघ का शव मिला है। बाघ के मौत का कारण स्पष्ट नहीं है। जंगली सूअर के शिकार के लिए बिछाए गए बिजली तरंगित तार के संपर्क में आने से बाघ के मौत की संभावना जताई जा रही है, इसके पहले इस क्षेत्र में करंट से हाथियों की मौत होती थी। पहली बार बाघ का शव मिला है। शव से नाखून और दांत गायब होने की खबर है हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। बाघ का शव तीन से चार दिन पुराना बताया जा रहा है।

घटना की सूचना मिलते ही फॉरेंसिक टीम, पशु चिकित्सकों की टीम और वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। शव का परीक्षण किया जा रहा है और पूरे घटनाक्रम की गहन जांच जारी है। यह इलाका दूरस्थ और घने जंगलों वाला होने के कारण अधिकारियों से संपर्क में भी कठिनाई आ रही है।

नाखून और दांत निकाले जाने की आशंका स्थानीय स्तर पर यह जानकारी भी सामने आई है कि मृत बाघ के नाखून और दांत निकाले जाने की आशंका है। हालांकि इस संबंध में वन विभाग द्वारा कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। अधिकारी घटनास्थल के आसपास के क्षेत्र में बारीकी से जांच कर रहे हैं और हर पहलू को खंगाला जा रहा है। बताया जा रहा है कि यह वही बाघ हो सकता है, जिसे दो-तीन वर्ष पूर्व वाड्रफनगर और प्रतापपुर क्षेत्र में देखा गया था। उस दौरान बाघ की मौजूदगी के संकेत के रूप में पंजों के निशान भी मिले थे। ट्रैप कैमरे में भी बाघ की तस्वीर सामने आई थी। सूरजपुर जिले में पिछले कुछ वर्षों से बाघों का लगातार विचरण हो रहा है। विशेष रूप से सूरजपुर और कोरिया जिले की सीमावर्ती टेमरी क्षेत्र व आसपास के जंगलों में बाघ की गतिविधियां देखी जाती रही हैं।