CG Politics: भूपेश बघेल के दौरे के बाद सरगुजा कांग्रेस में घमासान, व्हाट्सएप ग्रुप से निकाले गए कार्यकर्ता

नईदुनिया प्रतिनिधि, अंबिकापुर: सरगुजा की राजनीति में कांग्रेस एक बार फिर अंदरूनी खींचतान को लेकर सुर्खियों में है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के हालिया सरगुजा दौरे के बाद कांग्रेस के वे नेता और कार्यकर्ता निशाने पर आ गए, जो उनके साथ नजदीकी दिखाते नजर आए। स्थिति तब सामने आई, जब पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के समर्थकों ने ऐसे कांग्रेसजनों को एक व्हाट्सएप ग्रुप से बाहर कर दिया। इनमें पूर्व पार्षद, पार्षद प्रत्याशी और कांग्रेस के आनुषंगिक संगठनों से जुड़े पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल हैं।

सिंहदेव समर्थकों के निशाने पर भूपेश के करीबी दरअसल, कांग्रेस सरकार की विदाई के बाद भूपेश बघेल का यह सरगुजा का पहला दौरा था। अंबिकापुर प्रवास के दौरान सिंहदेव समर्थकों ने उनसे दूरी बनाए रखी। न तो औपचारिक स्वागत हुआ और न ही शहर में सिंहदेव समर्थक कोई प्रमुख पदाधिकारी या कार्यकर्ता उनके साथ नजर आया। इस दौरान भूपेश बघेल पूर्व मंत्री अमरजीत भगत, खाद्य आयोग के पूर्व अध्यक्ष गुरप्रीत सिंह बाबरा ‘राजू’, कांग्रेस नेता दानिश रफीक, युवक कांग्रेस से जुड़े नीतीश ताम्रकार और छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल के पूर्व अध्यक्ष शफी अहमद के निवास पर पहुंचे। उन्होंने शफी अहमद के स्वजनों से मुलाकात की, जिनकी पुत्री के विवाह में वे पहले शामिल नहीं हो पाए थे।