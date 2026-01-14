मेरी खबरें
    By Digital DeskEdited By: Akash Sharma
    Publish Date: Wed, 14 Jan 2026 04:38:00 AM (IST)Updated Date: Wed, 14 Jan 2026 04:38:42 AM (IST)
    Weather Update: CG में दो दिन की राहत के बाद लौट आई कड़ाके की ठंड, IMD का अलर्ट
    उत्तर छत्तीसगढ़ में सर्द हवा का प्रभाव, मौसम विभाग की चेतावनी जारी। फाइल फोटो

    1. अंबिकापुर में दो दिन की राहत के बाद ठंड लौट आई
    2. IMD अगले दो-तीन दिन शीतलहर की चेतावनी
    3. न्यूनतम तापमान 4.9 डिग्री दर्ज किया गया

    नईदुनिया प्रतिनिधि, अंबिकापुर : उत्तरी छत्तीसगढ़ में दो दिनों की हल्की राहत के बाद ठंड (CG Weather) फिर लौट आई है। पश्चिमी विक्षोभ कमजोर पड़ने के बाद उत्तर-पश्चिमोत्तर दिशा की सर्द हवा ने ठिठुरन बढ़ा दी है। मंगलवार की सुबह न्यूनतम तापमान 4.9 डिग्री तक गिर गया। मौसम विभाग (IMD Cold Wave Alert)ने अगले दो-तीन दिनों तक शीतलहर और तेज ठंड की संभावना जताई है। मकर संक्रांति के बाद धीरे-धीरे सूर्य की तपिश बढ़ने से राहत मिल सकती है।

    मौसम में बढ़ी ठिठुरन

    दो दिन की मामूली राहत के बाद उत्तरी छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड फिर लौट आई है। पश्चिमी विक्षोभ कमजोर पड़ने के बाद उत्तर-पश्चिमोत्तर दिशा से आने वाली सर्द हवा ने ठिठुरन बढ़ा दी। शहर का न्यूनतम तापमान मंगलवार की सुबह 4.9 डिग्री तक पहुंच गया।


    मौसम में बदलाव और तापमान में गिरावट

    पिछले दिनों पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय रहने के कारण ऊपरी स्तर पर बादलों की आवाजाही बनी रही, जिससे न्यूनतम तापमान पांच डिग्री से ऊपर चला गया था। लेकिन दो दिनों की राहत के बाद मौसम साफ होने और हवा की दिशा बदलने से अचानक ठंड बढ़ गई।

    मौसम विभाग की चेतावनी

    मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि हिमाचल प्रदेश के ऊपर चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है, जिससे पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता आगामी दिनों में दोबारा बन सकती है। इसके प्रभाव से अगले दो-तीन दिनों तक उत्तरी छत्तीसगढ़ में तेज शीतलहर और ठंड पड़ने की संभावना है।

    मकर संक्रांति के बाद मिलेगी राहत

    मौसम विभाग के अनुसार मकर संक्रांति के बाद सूर्य की तपिश बढ़ने के साथ ठंड में धीरे-धीरे कमी आने की उम्मीद है। पिछले दिनों राजस्थान सहित कुछ इलाकों में हुई ओलावृष्टि ने भी ठंड को बढ़ाने में योगदान दिया है।

