दिन में बाहर काम और रात में परिवार के साथ, अंबिकापुर में खुली छत्तीसगढ़ प्रदेश की पहली फैमिली ओपन जेल

नईदुनिया प्रतिनिधि,अंबिकापुर: छत्तीसगढ़ शासन के सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस दो अक्टूबर को केंद्रीय जेल अंबिकापुर में प्रदेश की पहली परिवार खुली जेल (फैमिली ओपन करेक्शनल इंस्टीट्यूशन) का शुभारंभ किया गया। जेल महानिदेशक हिमांशु गुप्ता के करकमलों से इस अनूठे और मानवीय प्रयोग की शुरुआत की गई।

यह एक यूनिक कांसेप्ट है, जिसमें अंबिकापुर जेल में उपलब्ध अधोसंरचना का उपयोग करते हुए खुली जेल तैयार किया गया है। इस खुली जेल में प्रारंभिक चरण में दो बंदी अपने परिवार के साथ रहेंगे। ये बंदी सुबह विभिन्न कार्य करने के लिए जेल के बाहर निकलेंगे और शाम को लॉकअप के पूर्व वापस जेल में आ जाएंगे। बंदी अपने परिवार को अपने साथ रख सकेंगे। सभी मूलभूत सुविधाएं जेल विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी।