अंबिकापुर में 10वीं के छात्र का अपहरण कर बेरहमी से पिटाई, पॉलिटेक्निक कॉलेज में लाठी-डंडों से पीठा, वीडियो वायरल

नईदुनिया प्रतिनिधि, अंबिकापुर। शहर में सख्त पुलिसिंग की कमी का फायदा असामाजिक तत्व खुलकर उठा रहे हैं। ताजा मामला नमनाकला स्थित कार्मेल स्कूल के पास का है, जहां 10वीं के छात्र का अपहरण कर पॉलिटेक्निक कॉलेज ग्राउंड में ले जाकर बेदम पिटाई कर दी गई।

मारपीट में स्कूली छात्र घायल हो गया। बचाने आए उसके दोस्त के साथ भी मारपीट की गई। घटना का वीडियो अब इंटरनेट मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रहा है। शहर के एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला 10वीं का छात्र 22 अक्टूबर की शाम अपने साथी के साथ घर के पास खड़ा था। इसी दौरान बाइक पर सवार कुछ युवक मोहल्ले में पटाखे फोड़ते और तेज आवाज वाले मोडिफाइड साइलेंसर के साथ तेज रफ्तार में बाइक चला रहे थे।