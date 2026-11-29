नईदुनिया प्रतिनिधि, अंबिकापुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रविवार को राजमोहनी देवी भवन में आयोजित संभागीय कंवर समाज सम्मेलन एवं करमा तिहार कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर कंवर समाज के लोगों ने पारंपरिक रीति-रिवाज से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का पांव पखारकर सम्मान एवं आत्मीय स्वागत किया।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि कंवर समाज गहिरा गुरु जी का अनुयायी है। समाज को अच्छाई और सदाचार के मार्ग पर आगे बढ़ाने तथा धार्मिक एवं सांस्कृतिक रूप से समृद्ध बनाने में गहिरा गुरु जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हमें अपने गौरवशाली धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक इतिहास पर गर्व करना चाहिए। कंवर समाज राजनीतिक रूप से भी सशक्त है और समाज के आशीर्वाद से ही वे प्रदेश की सेवा में तत्पर हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जनता के हित में लगातार कार्य कर रही है। शासन की सेवाओं को आम नागरिकों तक सरलता से पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 शुरू की गई है, जिसके माध्यम से नागरिक अपनी समस्याओं का निराकरण करा सकते हैं। कार्यक्रम में मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि समाज के विकास के लिए सभी एकजुट होकर शिक्षा और सामाजिक जागरूकता के लिए प्रयास करें। छत्तीसगढ़ वन विकास निगम के अध्यक्ष रामसेवक पैकरा ने भी समाज की एकजुटता पर जोर देते हुए कहा कि कंवर समाज को अपनी परंपराओं और संस्कृति को संरक्षित रखना चाहिए। इस अवसर पर कंवर समाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष देवनाथ सिंह, प्रदेश अध्यक्ष शल हरबंश मीरी, प्रदेश उपाध्यक्ष उपेन्द्र सिंह पैकरा, संरक्षक रामलखन सिंह पैकरा एवं मुख्य सलाहकार टीकाराम कंवर सहित बड़ी संख्या में समाजजन उपस्थित रहे।