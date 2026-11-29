नईदुनिया न्यूज, कवर्धा। खेत में महीनों मेहनत कर तैयार की गई धान की फसल घर पहुंचने से पहले ही आग की भेंट चढ़ गई। कवर्धा थाना क्षेत्र के ग्राम बोधाईकुंडा में धान से भरी ट्रैक्टर-ट्राली बिजली के नीचे झूलते तार की चपेट में आ गई। आग से करीब एक एकड़ खेत की फसल और ट्राली जलकर राख हो गई।

ग्राम बोधाईकुंडा निवासी किसान दीपचंद वर्मा खेत से धान भरकर ट्रैक्टर-ट्राली से घर लौट रहे थे। किसान के मुताबिक, रास्ते में 11 हजार वोल्ट की बिजली लाइन का तार काफी नीचे झूल रहा था। ट्राली तार के संपर्क में आई और शार्ट सर्किट के बाद उसमें आग लग गई। धान में आग तेजी से फैल गई। किसान को फसल बचाने का मौका नहीं मिला और कुछ ही देर में पूरी ट्राली लपटों से घिर गई।