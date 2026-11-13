मौत हादसा या साजिश..चार दिन से लापता CG कृषि विभाग का क्लर्क, दलदल में धंसा मिला शव

नईदुनिया प्रतिनिधि,अंबिकापुर : शहर के दर्रीपारा फुलवारी मार्ग में किराए के मकान में रहने वाले कृषि विभाग के लिपिक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में दलदल से बरामद होने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान सीताराम के रूप में हुई है, जो लखनपुर कृषि विभाग में सहायक ग्रेड-तीन लिपिक के पद पर पदस्थ था। वह 10 नवंबर की शाम से लापता था।

शुक्रवार को उसका शव किराए के मकान से महज 100 मीटर की दूरी पर जेल तालाब के बगल में स्थित दलदल में मिला। लिपिक की मौत किन परिस्थितियों में हुई और वह दलदल तक कैसे पहुंचा, फिलहाल इसका राजफाश नहीं हो सका है।

जानकारी के अनुसार सीताराम अंबिकापुर के दर्रीपारा फुलवारी मार्ग में किराए के मकान में रहकर नौकरी करता था। 10 नवंबर की शाम से वह अचानक लापता हो गया था। इसके बाद उसकी तलाश की जा रही थी। शुक्रवार को उसके किराए के मकान के सामने जेल तालाब के पास दलदल में शव दिखाई देने की सूचना मिली। शव मिलने की खबर फैलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। घटना की सूचना मिलते ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रितेश चौधरी, मणिपुर थाना प्रभारी निरीक्षक अशफाक अहमद अंसारी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। मामला संदिग्ध परिस्थितियों से जुड़ा होने के कारण पुलिस ने तत्काल एसडीआरएफ की टीम को बुलाया।