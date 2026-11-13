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तेज रफ्तार बोलेरो की टक्कर से बाइक सवार युवक का पैर टूटा, मासूम बच्चे पर चढ़ा पहिया; तीन घायल

बिलासपुर के बिरकोना रोड पर तेज रफ्तार बोलेरो की टक्कर से बाइक सवार युवक का पैर टूट गया और मासूम बच्चे के पैर पर पहिया चढ़ गया, तीनों सिम्स में भर्ती हैं।

By Mohammad Safraj MemonEdited By: Manoj Kumar Tiwari
Publish Date: Fri, 13 Nov 2026 07:03:26 PM (IST)Updated Date: Fri, 13 Nov 2026 07:03:26 PM (IST)
तेज रफ्तार बोलेरो की टक्कर से बाइक सवार युवक का पैर टूटा, मासूम बच्चे पर चढ़ा पहिया; तीन घायल
Demo pic ai बिलासपुर के बिरकोना रोड पर तेज रफ्तार बोलेरो की टक्कर से बाइक सवार युवक और मासूम बच्चा गंभीर रूप से घायल

HighLights

  1. बिलासपुर के बिरकोना रोड पर तेज रफ्तार बोलेरो ने बाइक को मारी टक्कर।
  2. हादसे में युवक का पैर टूटा, मासूम बच्चे के पैर पर चढ़ा पहिया।
  3. स्थानीय लोगों की मदद से तीनों घायलों को सिम्स में कराया गया भर्ती।

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। बिरकोना रोड पर तेज रफ्तार बोलेरो की टक्कर से बाइक सवार युवक समेत तीन लोग घायल हो गए। हादसे में युवक का पैर टूट गया, जबकि बाइक पर सवार मासूम बच्चे के पैर पर बोलेरो का पहिया चढ़ गया। पीछे बैठे एक अन्य साथी को भी चोटें आई हैं। तीनों घायलों को उपचार के लिए सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

सकरी क्षेत्र के ग्राम जोंकी निवासी अजय कुमार सूर्यवंशी (25) पिता छतलाल सूर्यवंशी गुरुवार को अपने भतीजे मयंक और एक अन्य साथी के साथ बाइक से बिरकोना आया था। काम निपटाने के बाद तीनों बाइक से वापस गांव लौट रहे थे। इसी दौरान बिरकोना रोड पर पीछे से तेज रफ्तार में आ रही बोलेरो के चालक ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी।


टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार तीनों सड़क पर गिर पड़े। हादसे में अजय का पैर टूट गया, जबकि मासूम मयंक के पैर पर बोलेरो का पहिया चढ़ गया। पीछे बैठे तीसरे युवक को भी चोटें आईं।

दुर्घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए घायलों को अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल तीनों का सिम्स में उपचार जारी है। पुलिस बोलेरो चालक और दुर्घटना के कारणों की जानकारी जुटा रही है।

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