जमीन के पैसों के लिए कलयुगी बेटे का खूनी खेल, अंबिकापुर में पिता पर टांगी से वार कर उतारा मौत के घाट

नईदुनिया प्रतिनिधि,अंबिकापुर: जमीन बिक्री के पैसों को लेकर हुए पारिवारिक विवाद में बेटे ने पिता की टांगी से मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपित पुत्र को गिरफ्तार कर लिया है और घटना में प्रयुक्त टांगी जब्त की है। मामला दरिमा थाना क्षेत्र के ग्राम भालूकछार इमलीपारा का है।

प्रार्थी मधुवन शंकर सिंह ने तीन अक्टूबर को थाना दरिमा में रिपोर्ट दर्ज कराई कि सुबह करीब 11 बजे उसे सूचना मिली कि उसके बड़े भाई रामाशंकर सिंह की हत्या उनके ही बेटे मुकेश कुमार सिंह ने टांगी से मारकर कर दी है। घर पहुंचने पर रामाशंकर का शव कमरे में पड़ा था, सिर पर गंभीर चोट के निशान थे और खून बहा था।