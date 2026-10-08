सड़क पर ही थम गया डिप्टी सीएम का काफिला: महानदी के टूटे पुल को देख भड़के अरुण साव, तत्काल मरम्मत का दिया अल्टीमेटम

नईदुनिया प्रतिनिधि, अंबिकापुर: अपने सरगुजा प्रवास के दौरान बलरामपुर जिले की ओर जाते समय उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने प्रतापपुर-अंबिकापुर मार्ग पर महान नदी के जर्जर पुल की हालत देखी। उन्होंने मौके पर मौजूद जिम्मेदार अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा- “इतने बड़े ब्रिज की ये दुर्दशा, इसमें सुधार होगा या नहीं?” उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जब किसी भी पुल की मरम्मत की शासन स्तर पर स्वीकृति मिलने में कोई भी दिक्कत नहीं है तो फिर पुल की हालत ऐसी क्यों है।

उन्होंने अधिकारियों को पुल की तत्काल मरम्मत कर सुधार कार्य कराने के निर्देश दिए। इस दौरान सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज भी मौजूद रहे। इधर, महान-तीन के सामने जर्जर सड़क का मुद्दा अब भी सवाल बना हुआ है। प्रतापपुर के सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा सड़क की बदहाली को लेकर कई बार आंदोलन किया जा चुका हैं। प्रत्येक आंदोलन के बाद पीडब्ल्यूडी ने सड़क की हालत में सुधार किया, लेकिन महान-तीन से कोयला लेकर निकलने वाले भारी वाहनों के कारण सड़क कुछ ही समय में फिर जर्जर हो जाती है। उप मुख्यमंत्री की नजर महान नदी के पुल पर तो पड़ी, लेकिन महान-तीन के सामने की जर्जर सड़क शायद नजर नहीं आई।