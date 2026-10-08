बिलासपुर में वकील की चोरी हुई बाइक पर चोर कर रहा स्टंट, मोबाइल पर आ रहे e-चालान के मैसेज, ITMS कैमरे में कैद हुई तस्वीर

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: इमलीभाठा में रहने वाले अधिवक्ता की बाइक को चोर जिला न्यायालय परिसर से चुरा ले गए। चोरी के करीब दो महीने बाद अब अधिवक्ता के मोबाइल पर चालान के मैसेज आ रहे हैं। साथ ही बाइक चलाने वाले की तस्वीर आइटीएमएस के कैमरे में कैद हो गई है। अधिवक्ता ने इसकी जानकारी सिविल लाइन पुलिस को दी है। इसके बाद पुलिस चोर की तलाश कर रही है।

सरकंडा के इमलीभाठा में रहने वाले भुनेश्वर महंत अधिवक्ता हैं। वे 14 जुलाई को अपनी बाइक लेकर जिला न्यायालय परिसर में काम करने पहुंचे थे। जिला न्यायालय गार्डन के पास बाइक खड़ी कर वे अपने सीनियर के चेंबर में चले गए। शाम करीब छह बजे जब वे बाहर निकले तो उनकी बाइक गायब थी।