नईदुनिया प्रतिनिधि, अंबिकापुर: ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के उद्देश्य से संचालित जल जीवन मिशन की जमीनी हकीकत ग्राम पंचायत सिलमा में सवालों के घेरे में है। योजना के तहत लाखों रुपये खर्च कर पेयजल आपूर्ति के लिए निर्माण कार्य कराए गए, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि आज भी उन्हें घर-घर नल से पानी नहीं मिल पा रहा है।

कहीं पानी की टंकी के लिए स्ट्रक्चर तो खड़ा कर दिया गया है, लेकिन उस पर टंकी ही नजर नहीं आती, तो कहीं निर्मित टंकी और पंप हाउस का उपयोग पेयजल आपूर्ति के बजाय मवेशियों को बांधने के लिए किया जा रहा है।