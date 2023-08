Earthquake In Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर भूकंप के दो झटके, कल्याणपुर रहा केंद्र, लोग निकले बाहर

मौसम विज्ञान विभाग ने प्रारंभिक जानकारी में बताया है कि भूकंप का केंद्र शहर से करीब नौ किमी दूर कल्याणपुर था। भूकंप की तीव्रता 3.8 थी और यह जमीन से 10 किमी नीचे सक्रिय था। ऐसा पहली बार हुआ कि भूकंप का केंद्र बिंदु शहर के आसपास बना हो। इसलिए शहर के अध्ािकांश क्षेत्रों में लोगों ने भूकंप का झटका ज्यादा तेज महसूस किया।

रात आठ बजकर चार मिनट पर भूकंप के तेज झटके से दहशत में आए लोग अभी सामान्य नहीं हुए थे कि रात आठ बजकर 27 मिनट पर एक बार फिर भूकंप का झटका आया। हालांकि यह पहले की तुलना में थोड़ी कम तीव्रता का था। मौसम विज्ञानी एएम भट्ट के अनुसार एक बार भूकंप का वेव बनने के बाद उसके दोबारा लौटने से यह झटका महसूस होता है।

पांचवीं बार महसूस हुए भूकंप के झटके

- 11 जुलाई 2022 - कोरिया जिला बैकुंठपुर, 4.3 रिक्टर, सुबह आठ बजकर 10 बजे

- 29 जुलाई 2022 -कोरिया जिला बैकुंठपुर, 4.6 रिक्टर, रात 12 बजकर 58 मिनट

- चार अगस्त 2022 - सूरजपुर जिला का गंगोटी क्षेत्र, सुबह 11.57 मिनट, 3.0 रिक्टर

- 14 अक्टूबर 2022 - कोरिया जिला, सुबह 5.28 बजे, 4.8 रिक्टर

- 24 मार्च 2023- सरगुजा जिला सोनपुर खुर्द, सुबह 10.28 बजे, 3.9 रिक्टर

An earthquake of magnitude 3.9 hit 10km East of Ambikapur, Chhattisgarh at 8:26 pm today: National Center for Seismology pic.twitter.com/XIHiItjSVP

— ANI (@ANI) August 28, 2023