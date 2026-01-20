मेरी खबरें
    By Asim Sen GuptaEdited By: manoj dubey
    Publish Date: Tue, 20 Jan 2026 02:35:21 PM (IST)Updated Date: Tue, 20 Jan 2026 02:35:21 PM (IST)
    CG News: धान बिक्री के लिए टोकन नहीं मिलने से नाराज किसानों ने राजपुर में नेशनल हाईवे किया जाम
    HighLights

    1. अंबिकापुर–रामानुजगंज को किया जाम
    2. मौके पर पहुंचीं तहसीलदार ने समझाया
    3. सरकार धान खरीदे या कर्ज माफ करे

    नईदुनिया न्यूज,राजपुर। धान खरीदी में टोकन की समस्या को लेकर राजपुर क्षेत्र के किसानों ने मंगलवार को तीसरी बार आंदोलन किया। मंगलवार सुबह लगभग 10:30 बजे किसानों ने राष्ट्रीय राजमार्ग अंबिकापुर–रामानुजगंज पर स्थित धान खरीदी केंद्र के पास सड़क जाम कर दिया। इससे एक घंटे तक यातायात प्रभावित रहा।

    किसानों का कहना है कि 12 जनवरी को तहसीलदार कावेरी मुखर्जी से हुई चर्चा में खरीदी की लिमिट बढ़ने पर टोकन समस्या समाप्त होने का आश्वासन दिया गया था। इसके बाद किसानों ने खरीदी केंद्र के पंजी में अपने नाम दर्ज कराए, लेकिन लिमिट बढ़ने के बावजूद पंजी में दर्ज किसानों के टोकन क्रमवार नहीं कट पाए। इससे उनमें आक्रोश व्याप्त हो गया।


    मौके पर पहुंचीं तहसीलदार

    मौके पर पहुंचीं तहसीलदार कावेरी मुखर्जी ने बताया कि राजपुर धान खरीदी केंद्र की लिमिट बढ़ाने के लिए शासन स्तर पर पुनः प्रस्ताव भेजा जा रहा है। वहीं, राजपुर थाना प्रभारी भारद्वाज सिंह ने किसानों को आश्वस्त किया कि पंजी में दर्ज किसानों के टोकन क्रमवार काटे जाएंगे तथा धान खरीदी केंद्र में सहयोग के लिए पुलिस की तैनाती की जाएगी।

    सरकार धान खरीदे या कर्ज माफ करे

    प्रशासनिक आश्वासन के बाद किसानों ने सड़क जाम समाप्त किया। किसानों ने कहा कि यदि समय पर धान की खरीदी नहीं होती है, तो उन्हें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने मांग की कि सरकार उनका धान खरीदे या फिर उनका कर्ज माफ किया जाए।

    इससे पहले भी प्रदर्शन कर चुके हैं किसान

    इसके पहले भी 19 दिसंबर को सड़क जाम तथा पांच जनवरी को किसानों द्वारा एसडीएम कार्यालय का घेराव किया जा चुका है। सड़क जाम की सूचना पर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष नीरज तिवारी भी मौके पर पहुंचे और किसानों के आंदोलन को समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि किसानों की समस्या का त्वरित निराकरण होना चाहिए।

