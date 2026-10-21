खाकी पर जानलेवा हमला... पत्नी की पिटाई रोक रहे डायल-112 के कॉन्स्टेबल को पीटा, सीतापुर में आरोपी पर FIR

नईदुनिया प्रतिनिधि, अंबिकापुर: छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के सीतापुर थाना क्षेत्र से पुलिसकर्मियों पर हमले का एक गंभीर मामला सामने आया है। ग्राम पेटला पतरापारा में पत्नी के साथ मारपीट की सूचना पर पहुंची डायल-112 की टीम पर एक शराबी या दबंग युवक ने हमला बोल दिया। बीच-बचाव करने पहुंचे वर्दीधारी आरक्षक के साथ आरोपी ने गाली-गलौज करते हुए मारपीट की, जिससे उसके गले और चेहरे पर चोटें आई हैं। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है।

घटना का विवरण: प्राप्त जानकारी के अनुसार, सीतापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पेटला पतरापारा में डायल-112 सेवा को मोबाइल पर एक इवेंट प्राप्त हुआ था कि गांव का ही एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ जमकर मारपीट कर रहा है।