नईदुनिया प्रतिनिधि, अंबिकापुर : वन विभाग की टीम ने सर्च वारंट के आधार पर दबिश देकर साल प्रजाति की लकड़ी के 33 नग चौखट एवं पटरे जब्त किए हैं। जब्त की गई वन संपदा की अनुमानित कीमत लगभग एक लाख रुपये आंकी गई है। मामले में संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

जानकारी के अनुसार सर्च वारंट के आधार पर वन परिक्षेत्र अंबिकापुर बीट खलीबा अंतर्गत संबंधित परिसर में दबिश देकर तलाशी की कार्रवाई की गई। तलाशी के दौरान देवी शंकर शुक्ला निवासी ग्राम घंघरी, तहसील अंबिकापुर के परिसर से साल प्रजाति की लकड़ी के कुल 33 नग चौखट एवं पटरे बरामद कर जब्त किए गए। बरामद लकड़ी को विधिवत जब्त कर वन विभाग ने अपने कब्जे में लिया है।