पेशी पर आए थे आरोपित और जमीन कब्जा दिलाने पहुंच गए, सरगुजांचल में भीड़ ने जमकर पीटा

नईदुनिया प्रतिनिधि,अंबिकापुर : लूट और अवैध उगाही के मामले में जेल जा चुके हरियाणा गिरोह के चार सदस्य इस बार हथियारों के दम पर जमीन का कब्जा दिलाने पहुंच गए। लेकिन इस बार इनकी गुंडागर्दी नहीं चली। मौके पर एकत्र भीड़ ने इन्हें जमकर पीटा। माहौल बिगड़ता देख बदमाशों ने वहां से भगाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की टीम ने मैनपाट रोड से तीन सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। इनका एक साथी फरार है। उसकी तलाश की जा रही है।
गिरफ्तार आरोपितों में सागर उर्फ पहलवान (24) निवासी ग्राम इसराना, जिला पानीपत हरियाणा, अमित कुमार (37) निवासी ग्राम खेड़ीसाथ जिला रोहतक हरियाणा तथा विजय लोहार (28) निवासी ग्राम किलोई, जिला रोहतक हरियाणा शामिल हैं। इस बार भीड़ ने इन्हें सबक भी सिखाया।
पुलिस की ओर से जारी तस्वीर में दो आरोपितों के सिर पर पट्टी बंधी नजर आ रही है। भीड़ ने ही इन्हें जमकर पीटा था। इनके विरुद्ध धारा 296(बी), 351(3), 115(2), 191(3) बीएनएस एवं 25-27 आर्म्स एक्ट का अपराध पंजीकृत किया गया है। संगठित अपराध करने के कारण इनके विरुद्ध पृथक से धारा 111(2) के तहत भी कार्रवाई की गई है।
हरियाणा के आरोपित इसी साल जनवरी महीने में पुलिस की पकड़ में आए थे। इन्होंने सरगुजांचल में विवादित जमीन का कब्जा दिलाने का धंधा करने की तैयारी की थी। इन्होंने सीतापुर क्षेत्र से मोटरसाइकिल लूट की घटना को अंजाम देने के साथ ही शहर के एक व्यवसायी को धमकाकर अवैध वसूली की थी। उस दौरान इन्होंने शहर में किराए का एक मकान भी लिया था।
लूट, वसूली की शिकायतें सामने आने पर पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया था। आरोपित अभी जमानत पर थे। शनिवार को इनकी पेशी थी। पेशी के दौरान ही इन्हें जमीन का कब्जा दिलाने का काम मिल गया था। कमाई के चक्कर में हरियाणा गिरोह के सदस्य भय का माहौल निर्मित कर जमीन कब्जा दिलाने के लिए कांतिप्रकाशपुर गए थे, लेकिन इस बार इनका दांव उल्टा पड़ गया। भीड़ ने इन्हें बेदम पीटा और बाद में तीन आरोपित पुलिस के हत्थे चढ़ गए। इनके कार में भी तोड़फोड़ की गई। इनके पास से स्टील का रॉड, डंडा, लोहे का चापड़ जब्त किया गया।
मोमिनपुरा अंबिकापुर निवासी प्रार्थी सद्दाम खान ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 22 नवंबर को साहिल फोन कर उसे कांतिप्रकाशपुर लुचकी घाट के पास बुलाया। वहां पटवारी,आरआई के समक्ष जमीन की नपाई चल रही थी। इस दौरान मोहम्मद साहिल, अताउल व अन्य साथी का दूसरे पक्ष के फैजान, सरोज अहमद, नुमान एवं अन्य लोगों से विवाद हो गया।
मौके पर फैजान अंसारी ने हरियाणा के कुछ गुंडों को फोन करके जमीन को खाली करके कब्जा दिलाने के लिए बुलाया था। कार से कुछ व्यक्ति धारदार हथियार, रॉड हाथ में लेकर कार से उतरे और जबरन जमीन पर कब्जा दिलाने की कोशिश करने लगे। विवाद बढ़ने और भीड़ के एकत्र होने पर बदमाशों की सारी अकड़ निकल गई। भीड़ ने उन्हें जमकर पीटा।