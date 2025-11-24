पेशी पर आए थे आरोपित और जमीन कब्जा दिलाने पहुंच गए, सरगुजांचल में भीड़ ने जमकर पीटा

नईदुनिया प्रतिनिधि,अंबिकापुर : लूट और अवैध उगाही के मामले में जेल जा चुके हरियाणा गिरोह के चार सदस्य इस बार हथियारों के दम पर जमीन का कब्जा दिलाने पहुंच गए। लेकिन इस बार इनकी गुंडागर्दी नहीं चली। मौके पर एकत्र भीड़ ने इन्हें जमकर पीटा। माहौल बिगड़ता देख बदमाशों ने वहां से भगाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की टीम ने मैनपाट रोड से तीन सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। इनका एक साथी फरार है। उसकी तलाश की जा रही है।

भीड़ ने इन्हें जमकर पीटा गिरफ्तार आरोपितों में सागर उर्फ पहलवान (24) निवासी ग्राम इसराना, जिला पानीपत हरियाणा, अमित कुमार (37) निवासी ग्राम खेड़ीसाथ जिला रोहतक हरियाणा तथा विजय लोहार (28) निवासी ग्राम किलोई, जिला रोहतक हरियाणा शामिल हैं। इस बार भीड़ ने इन्हें सबक भी सिखाया।

पुलिस की ओर से जारी तस्वीर में दो आरोपितों के सिर पर पट्टी बंधी नजर आ रही है। भीड़ ने ही इन्हें जमकर पीटा था। इनके विरुद्ध धारा 296(बी), 351(3), 115(2), 191(3) बीएनएस एवं 25-27 आर्म्स एक्ट का अपराध पंजीकृत किया गया है। संगठित अपराध करने के कारण इनके विरुद्ध पृथक से धारा 111(2) के तहत भी कार्रवाई की गई है। पेशी पर आए थे आरोपित और जमीन कब्जा दिलाने पहुंच गए हरियाणा के आरोपित इसी साल जनवरी महीने में पुलिस की पकड़ में आए थे। इन्होंने सरगुजांचल में विवादित जमीन का कब्जा दिलाने का धंधा करने की तैयारी की थी। इन्होंने सीतापुर क्षेत्र से मोटरसाइकिल लूट की घटना को अंजाम देने के साथ ही शहर के एक व्यवसायी को धमकाकर अवैध वसूली की थी। उस दौरान इन्होंने शहर में किराए का एक मकान भी लिया था।