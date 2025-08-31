MP News: भोपाल में बढ़ा लुटेरों का आतंक, कई मामलों के बाद भी पुलिस खाली हाथ

मेरी खबरें
    पुलिस कमिश्नरी के सबसे बड़े थाने कोलार इलाके में लुटेरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। वारदात के बाद बदमाश आसानी से फरार हो जाते हैं और पुलिस अब तक केवल लकीर पीट रही है।

    By Brijendra Rishishwar
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Sun, 31 Aug 2025 11:26:39 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 31 Aug 2025 11:26:38 PM (IST)
    भोपाल में बढ़ा लुटेरों का आतंक

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। पुलिस कमिश्नरी के सबसे बड़े थाने कोलार इलाके में लुटेरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। वारदात के बाद बदमाश आसानी से फरार हो जाते हैं और पुलिस अब तक केवल लकीर पीट रही है। अगस्त में बुजुर्ग दंपती पर घर में घुसकर लूट और बीते गुरुवार रात इंजीनियर पर चाकू से हमला कर लूट की घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

    पुलिस अब तक दोनों मामलों में आरोपितों का कोई सुराग नहीं जुटा पाई है। सीसीटीवी फुटेज और मुखबिरों के सहारे जांच चल रही है, लेकिन सफलता हाथ नहीं लग सकी है।

    इंजीनियर पर हमला

    फरियादी डायनेस्टी कॉलोनी सोहागपुर निवासी 37 वर्षीय जयकृष्ण पाल प्राइवेट कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। शाहपुरा स्थित ऑफिस से काम निपटाकर वह बुधवार-गुरुवार की दरमियानी रात करीब एक बजे घर लौट रहे थे। सोहागपुर रोड पर बाइक सवार बदमाशों ने उन्हें ओवरटेक कर रोका और चाकू से हमला कर दिया। वारदात के बाद आरोपित उनका पर्स लूटकर फरार हो गए, जिसमें करीब 25 सौ रुपये थे। पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज कर ली, लेकिन चार दिन बीत जाने के बाद भी बदमाशों की पहचान तक नहीं कर सकी।

    बुजुर्ग दंपती के घर में लूट

    करीब 24 दिन पहले कोलार के दानिश कुंज निवासी 80 वर्षीय बुजुर्ग के घर में दो बदमाश बिजली विभाग का कर्मचारी बनकर घुसे थे। आरोपितों ने बुजुर्ग दंपती से हाथापाई की और महिला के गले से सोने की चेन छीनकर फरार हो गए। इस मामले में पुलिस ने केवल छीना-झपटी की एफआईआर दर्ज की, लेकिन घर में घुसने का केस नहीं जोड़ा। घटना के बाद से आरोपित फरार हैं।

    डीसीपी जितेंद्र पवार का कहना है कि पुलिस आरोपितों की तलाश में जुटी है।

