सरगुजा के अस्पताल में ताला, महतारी एक्सप्रेस में प्रसव, लापरवाही पर भड़का प्रशासन, स्टाफ नर्स निलंबित

नईदुनिया प्रतिनिधि,अंबिकापुर: मातृ-शिशु स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही पर सख्त रुख अपनाते हुए स्वास्थ्य विभाग ने विकासखंड राजपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रेवतपुर की स्टाफ नर्स अपूर्वा सिंह भदौरिया को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं ने प्रकरण संज्ञान में आने के 48 घंटे के भीतर यह आदेश जारी किया।

नईदुनिया ने 22 अक्टूबर के अंक में ही रेवतपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में व्याप्त मनमानी,अव्यवस्था और स्वेच्छाचारिता को लेकर खबर का प्रकाशन किया था। रेवतपुर स्वास्थ्य केंद्र में लटका था ताला,महतारी एक्सप्रेस में कराया गया प्रसव शीर्षक से प्रकाशित खबर को कलेक्टर चंदन संजय त्रिपाठी ने संज्ञान में लेते हुए कहा है कि ड्यूटी में लापरवाही स्वीकार्य नहीं की जाएगी। संबंधितों पर कार्रवाई होगी।

मालूम हो कि 20 अक्टूबर को एक गर्भवती महिला प्रसव के लिए रेवतपुर अस्पताल पहुंची थी लेकिन उस समय वहां स्टाफ उपस्थित नहीं था। महतारी एक्सप्रेस में स्वजन के साथ प्रसव पीड़ा से महिला कराह रही थी। अस्पताल में ताला और परिसर में निर्मित स्टाफ क्वार्टर में एक भी कर्मचारी के नहीं होने के कारण महतारी एक्सप्रेस में ही उसका सुरक्षित प्रसव कराया गया था। मामला संज्ञान में आते ही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने 21 अक्टूबर को खंड चिकित्सा अधिकारी राजपुर से जांच प्रतिवेदन मांगा। उसी दिन हुए निरीक्षण में पाया गया कि मॉर्निंग ड्यूटी पर तैनात स्टाफ नर्स समय पर उपस्थित नहीं थीं। प्रभारी के फोन करने पर वे अस्पताल पहुंचीं और जच्चा-बच्चा को अस्पताल में भर्ती कराया। खंड चिकित्सा अधिकारी ने ग्राम कुंदीकला की प्रसूता अनिता सिंह से स्वयं संपर्क किया।