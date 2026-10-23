सरगुजा में शिक्षा विभाग का एक्शन: 5 साल की सजा पाने वाले प्रधान पाठक समेत तीन शिक्षक सस्पेंड, DEO ने जारी किया आदेश

नईदुनिया प्रतिनिधि,अंबिकापुर : सरगुजा जिले में शिक्षा विभाग ने अलग-अलग आपराधिक मामलों में संलिप्त तीन शिक्षकों के विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई की है। जिला शिक्षा अधिकारी डा दिनेश कुमार झा द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, इनमें एक प्रधान पाठक को आपराधिक मामले में दोषसिद्धि के बाद मिली सजा से संबंधित प्रकरण में निलंबित किया गया है, जबकि दो अन्य शिक्षक गंभीर वित्तीय अनियमितता और धोखाधड़ी से जुड़े मामलों में आरोपित हैं।

पहले मामले में विकासखंड उदयपुर के शासकीय प्राथमिक शाला पेंडरखी में पदस्थ प्रधान पाठक विजय कुमार यादव के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। आदेश के अनुसार, उनके खिलाफ वर्ष 2019 में दर्ज आपराधिक प्रकरण में भारतीय दंड विधान की विभिन्न धाराओं के तहत मामला चला।