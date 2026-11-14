अंबिकापुर में नाबालिगों की दरिंदगी: छह पिल्लों को बेरहमी से पीटकर जलाया, सीसीटीवी में कैद हुई करतूत

नईदुनिया प्रतिनिधि, अंबिकापुर : शहर के पंजाब गार्डन के पीछे कुत्ते के छह बच्चों को नाबालिगों ने पहले तो बेरहमी से मारा फिर ज्वलनशील पदार्थ डालकर जला दिया। वो चीख भी नहीं सके, अपना दर्द किसी को बता भी नहीं सके। अधजले शव घंटों वहीं पड़े रहे और बाद में स्ट्रीट डाग उन्हें नोंचते रहे। यह पूरी घटना सीसी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस ने नाबालिगों की पहचान कर ली है। उनके अभिभावकों को थाने बुलाया गया है।

यह घटना 13 नवंबर की शाम करीब साढ़े चार बजे की बताई जा रही है, जिसकी जानकारी शुक्रवार को सामने आई। पंजाब गार्डन के पीछे कुत्ते के छह बच्चे मृत पड़े हुए थे। आग में झुलसे शव वहीं पड़े रहे। इस दौरान वहां घूम रहे स्ट्रीट डॉग ने शवों को नोंच दिया। राहगीरों ने जब यह मंजर देखा तो पशु प्रेमियों को इसकी सूचना दी।