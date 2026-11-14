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ठेका श्रमिकों की जान से खिलवाड़ बंद करे बिजली कंपनी, विद्युत मजदूर संघ ने घेरा तिफरा कार्यालय

बिलासपुर में विद्युत ठेका मजदूर संघ ने तिफरा कार्यालय घेरकर सुरक्षा उपकरण मुफ्त देने और शटडाउन नियमों के पालन की मांग की, कुरेली में आपरेटर की मौत से आक्रोश भड़का।

By Shiv SoniEdited By: Manoj Kumar Tiwari
Publish Date: Sat, 14 Nov 2026 05:08:55 PM (IST)Updated Date: Sat, 14 Nov 2026 05:08:55 PM (IST)
ठेका श्रमिकों की जान से खिलवाड़ बंद करे बिजली कंपनी, विद्युत मजदूर संघ ने घेरा तिफरा कार्यालय
बिजली वितरण कंपनी के प्रशासनिक भवन के सामने प्रदर्शन करते ठेका श्रमिक।

HighLights

  1. ठेका श्रमिकों की सुरक्षा को लेकर प्रदर्शन।
  2. तिफरा कार्यालय का घेराव, सौंपा ज्ञापन।
  3. मुफ्त सुरक्षा उपकरण और मुआवजे की मांग।

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: बिजली के खतरनाक कामों में लगे ठेका श्रमिकों की सुरक्षा को लेकर छत्तीसगढ़ विद्युत ठेका मजदूर संघ ने आवाज उठाई है। संघ ने बिजली वितरण कंपनी में लगातार हो रही दुर्घटनाओं और श्रमिकों की जान जाने की घटनाओं पर चिंता जताते हुए तिफरा स्थित मुख्य अभियंता कार्यालय पहुंचकर जमकर विरोध जताया। ज्ञापन भी सौंपा। इसमें ठेका श्रमिकों के लिए कार्यस्थल पर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने, अनिवार्य सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने और निर्धारित सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन कराने की मांग की गई है। स्पष्ट शब्दों में चेतावनी भी दी कि बिजली कंपनी ठेका श्रमिकों की जान से खिलवाड़ बंद करें।

बिजली वितरण कंपनी के अंतर्गत 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्रों, विद्युत लाइनों, वितरण लाइनों और अन्य बिजली संबंधी कार्यों में बड़ी संख्या में ठेका श्रमिक लगे हुए हैं। ये श्रमिक लगातार विद्युत दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं।

कई मामलों में श्रमिकों को अपनी जान तक गंवानी पड़ रही है। इसके बावजूद कई स्थानों पर पर्याप्त सुरक्षा उपकरण, प्रशिक्षित पर्यवेक्षक और आवश्यक सुरक्षा संसाधनों के अभाव में ठेका श्रमिकों से काम कराया जा रहा है। इसी के विरोध में शुक्रवार को बड़ी संख्या में श्रमिक तिफरा स्थित मुख्य कार्यालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिजली का काम अत्यंत जोखिमपूर्ण और संवेदनशील प्रकृति का होता है। ऐसे में सुरक्षा नियमों और मानकों का पालन अनिवार्य होना चाहिए।


किसी भी परिस्थिति में श्रमिकों की जान जोखिम में डालकर काम नहीं कराया जाना चाहिए। श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना विभाग और संबंधित ठेकेदार की जिम्मेदारी है। प्रदर्शन के दौरान मुकेश मरावी, पोखन जायसवाल, गुलशन श्रीवास, संजय मरावी, संजय यादव, सुनील जायसवाल, अजय बर्गह , रतन जायसवाल .हीरा प्रकाश, तिलक राम सिदार, किशोर गांगुली व दिनेश समेत अन्य शामिल रहे।

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कुरेली की घटना से भड़का आक्रोश

यह आक्रोश कुरेली सब स्टेशन की घटना के बाद भड़का है। 31 अक्टूबर को इस सब स्टेशन में कार्य के दौरान आपरेटर अमन साहू की विद्युत दुर्घटना में मौत हो गई। इस घटना के पीछे विभागीय स्तर पर सुरक्षा व रखरखाव संबंधी गंभीर लापरवाही व ठेकेदार द्वारा आवश्यक सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं कराना है। इस लापरवाही के कारण एक कर्मचारी को अपनी जान गवानी पड़ी और उसका परिवार असहाय हो गया। प्रदर्शन के दौरान मृतक कर्मचारी के परिवार को उचित मुआवजा व एक सदस्य को कंपनी में नियुक्ति देने का मुद्दा भी उठाया।

ठेका श्रमिकों की प्रमुख मांगें

  • आइएसआइ और बीआइएस मानक वाले हेलमेट, सेफ्टी शूज, इंसुलेटेड दस्ताने, सेफ्टी बेल्ट, सेफ्टी हार्नेस, फेस शील्ड सहित अन्य आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण निश्शुल्क उपलब्ध कराए जाएं।

  • शटडाउन और परमिट-टू-वर्क नियमों का कड़ाई से पालन हो। किसी भी विद्युत लाइन, ट्रांसफार्मर या उपकेंद्र में काम शुरू करने से पहले विधिवत शटडाउन और लिखित अनुमति सुनिश्चित की जाए।

  • कार्य प्रारंभ करने से पहले संबंधित लाइन को विद्युत आपूर्ति से पृथक करना, लाक आउट टैग आउट प्रक्रिया अपनाना, उचित अर्थिंग करना व टेस्टिंग उपकरण से विद्युत प्रवाह न होने की पुष्टि करना अनिवार्य किया जाए।

  • सभी विद्युत उपकेंद्रों, वितरण लाइनों व कार्यस्थलों का नियमित सुरक्षा आडिट कराया जाए।

  • दुर्घटना होने पर घायल श्रमिक को तत्काल उचित चिकित्सा सुविधा व अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की जाए।

  • कंपनी में कार्यरत ठेका श्रमिकों का बोनस प्रदान किया जाए।

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