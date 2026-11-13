बिश्रामपुर में बच्चा चोर की अफवाह पर माला-लॉकेट बेचने वाले दो युवकों की ग्रामीणों ने की जमकर पिटाई

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिश्रामपुर : बच्चा चोर गिरोह के गांव-गांव घूमने की अफवाह ने शुक्रवार को जयनगर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत अजबनगर अंतर्गत कोइलीझोर में दो निर्दोष युवकों को ग्रामीणों के आक्रोश का शिकार बना दिया। माला-लॉकेट बेचने पहुंचे दो बंजारा युवकों को बच्चा चोर समझकर ग्रामीणों ने जमकर पिटाई कर दी। इसके बाद दोनों को बंधक बनाकर पुलिस के हवाले कर दिया।
हालांकि, पुलिस की प्रारंभिक जांच में बच्चों को पकड़ने की आशंका महज अफवाह निकली। दोनों युवक आपस में चचेरे भाई हैं और घूम-घूमकर माला-लॉकेट बेचकर परिवार का भरण-पोषण करते हैं।
जानकारी के अनुसार शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे दोनों युवक मोटरसाइकिल से कोइलीझोर गांव पहुंचे थे। वे गांव में घूमकर माला और लॉकेट बेच रहे थे। इसी दौरान बच्चा चोर गिरोह के सक्रिय होने की अफवाह के बीच प्राथमिक स्कूल जा रहे चार बच्चे उन्हें देखकर भागने लगे। बच्चों के अचानक भागने से ग्रामीणों के बीच बच्चा पकड़ने की आशंका फैल गई। देखते ही देखते गांव में बच्चा चोर पहुंचने की चर्चा होने लगी। इसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने दोनों युवकों को घेर लिया और बिना पूरी सच्चाई जाने उनकी जमकर पिटाई कर दी।
यह भी पढ़ें- मौत हादसा या साजिश..चार दिन से लापता CG कृषि विभाग का क्लर्क, दलदल में धंसा मिला शव
ग्रामीणों ने दोनों को बंधक बनाकर इसकी सूचना जयनगर पुलिस को दी। सूचना मिलते ही जयनगर पुलिस मौके पर पहुंची। ग्रामीणों ने दोनों युवकों को पुलिस के सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने दोनों से पूछताछ कर उनके संबंध में जानकारी जुटाई। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि दोनों युवक आपस में चचेरे भाई हैं और मूलतः उत्तरप्रदेश के बाराबंकी जिले के निवासी हैं।
वर्तमान में वे अपने परिवार के साथ अंबिकापुर में रहते हैं तथा गांव-गांव घूमकर माला-लॉकेट आदि बेचकर जीविकोपार्जन करते हैं। पुलिस ने उनके निवास और व्यवसाय संबंधी जानकारी की तस्दीक भी की। पुलिस की जांच में बच्चा पकड़ने की बात निराधार पाए जाने के बाद भी मामले में दोनों युवकों के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 109 के तहत कार्रवाई की गई है।