बिश्रामपुर में बच्चा चोर की अफवाह पर माला-लॉकेट बेचने वाले दो युवकों की ग्रामीणों ने की जमकर पिटाई

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिश्रामपुर : बच्चा चोर गिरोह के गांव-गांव घूमने की अफवाह ने शुक्रवार को जयनगर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत अजबनगर अंतर्गत कोइलीझोर में दो निर्दोष युवकों को ग्रामीणों के आक्रोश का शिकार बना दिया। माला-लॉकेट बेचने पहुंचे दो बंजारा युवकों को बच्चा चोर समझकर ग्रामीणों ने जमकर पिटाई कर दी। इसके बाद दोनों को बंधक बनाकर पुलिस के हवाले कर दिया।

हालांकि, पुलिस की प्रारंभिक जांच में बच्चों को पकड़ने की आशंका महज अफवाह निकली। दोनों युवक आपस में चचेरे भाई हैं और घूम-घूमकर माला-लॉकेट बेचकर परिवार का भरण-पोषण करते हैं। जानकारी के अनुसार शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे दोनों युवक मोटरसाइकिल से कोइलीझोर गांव पहुंचे थे। वे गांव में घूमकर माला और लॉकेट बेच रहे थे। इसी दौरान बच्चा चोर गिरोह के सक्रिय होने की अफवाह के बीच प्राथमिक स्कूल जा रहे चार बच्चे उन्हें देखकर भागने लगे। बच्चों के अचानक भागने से ग्रामीणों के बीच बच्चा पकड़ने की आशंका फैल गई। देखते ही देखते गांव में बच्चा चोर पहुंचने की चर्चा होने लगी। इसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने दोनों युवकों को घेर लिया और बिना पूरी सच्चाई जाने उनकी जमकर पिटाई कर दी।