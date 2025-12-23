सरगुजा में सिस्टम से हारा किसान परिवार, 4 दिव्यांग वाले 12 सदस्यीय परिवार ने राष्ट्रपति से मांगी इच्छा मृत्यु

नईदुनिया प्रतिनिधि, अंबिकापुर। सरगुजा जिले के सीतापुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम बटईकेला निवासी एक किसान परिवार ने अपनी कृषि भूमि को शासकीय बताकर कब्जा किए जाने के विरोध में कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपते हुए इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगी है। परिवार का दावा है कि वे पिछले करीब 70 वर्षों से जिस भूमि पर खेती-किसानी कर जीवन यापन कर रहे हैं, उसी भूमि को सरकारी रिकॉर्ड में शासकीय दर्शाकर उनसे छीना जा रहा है, जिससे वे गंभीर मानसिक तनाव में हैं,क्योंकि परिवार के चार सदस्य दिव्यांग हैं। सर्व आदिवासी समाज ने शिकायत की उच्चस्तरीय जांच और कार्रवाई की मांग की है। कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है।

सरकारी अभिलेखों में यह भूमि शासकीय दर्ज ग्राम बटईकेला निवासी केवला बाई पति चक्त के परिवार के 12 सदस्य खसरा नंबर 1784 की भूमि पर लंबे समय से खेती कर रहे हैं। परिवार का दावा है कि यह भूमि उनके पूर्वजों की मेहनत से कृषि योग्य बनी और वर्षों से उनकी आजीविका का एकमात्र साधन रही है। हालांकि, सरकारी अभिलेखों में यह भूमि शासकीय दर्ज बताई जा रही है। परिवार का आरोप है कि ग्राम पंचायत द्वारा बिना पूर्व सूचना और ग्राम सभा की अनुमति के इसी भूमि पर आंगनवाड़ी भवन का निर्माण शुरू कर दिया गया है।