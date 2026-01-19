मेरी खबरें
    CG में चलती टाटा मैजिक में लगी भीषण आग, आठ लोग समय रहते सुरक्षित बाहर निकले, चंद्रपुर मंदिर दर्शन को जा रहे थे यात्री

    अंबिकापुर के दरिमा थाना क्षेत्र में रविवार देर रात एक बड़ा हादसा टल गया, जब चलती टाटा मैजिक वाहन में अचानक आग लग गई। इस घटना में वाहन में सवार आठ लोगो ...और पढ़ें

    By Vinod ShriwashEdited By: Akash Sharma
    Publish Date: Mon, 19 Jan 2026 06:05:49 PM (IST)Updated Date: Mon, 19 Jan 2026 06:05:49 PM (IST)
    CG में चलती टाटा मैजिक में लगी भीषण आग, आठ लोग समय रहते सुरक्षित बाहर निकले, चंद्रपुर मंदिर दर्शन को जा रहे थे यात्री
    दरिमा थाना क्षेत्र में देर रात टाटा मैजिक वाहन में अचानक आग लग गई

    HighLights

    1. चंद्रपुर मंदिर दर्शन को जा रहे थे यात्री
    2. पोड़ी चौक के पास रात दो बजे हादसा
    3. तकनीकी खराबी या शॉर्ट सर्किट की आशंका

    नईदुनिया प्रतिनिधि, अंबिकापुर: दरिमा थाना क्षेत्र में रविवार की देर रात एक बड़ा हादसा टल गया। ग्राम पंचायत कुम्हरता निवासी रवि कुमार प्रजापति के स्वामित्व वाली टाटा मैजिक वाहन में अचानक आग लग गई। घटना के समय वाहन में कुल आठ लोग सवार थे, जो सुरक्षित बच निकले। हालांकि वाहन पूरी तरह जलकर नष्ट हो गया।

    चंद्रपुर मंदिर दर्शन के लिए निकले थे ग्रामीण

    जानकारी के अनुसार, रवि कुमार प्रजापति ने करीब दो माह पूर्व ही टाटा मैजिक वाहन खरीदा था। रविवार की रात वाहन स्वामी चंद्रपुर मंदिर दर्शन के लिए गांव के आठ लोगों को लेकर निकला था। सभी लोग धार्मिक यात्रा पर थे और उत्साह के साथ सफर कर रहे थे।


    पोड़ी चौक के पास उठने लगा धुआं

    रात करीब दो बजे, गांव से कुछ दूर निकलने के बाद पोड़ी चौक के पास अचानक वाहन से धुआं निकलने लगा। धुआं देख चालक ने तुरंत सतर्कता दिखाते हुए वाहन को सड़क किनारे रोक दिया। कुछ ही क्षणों में स्थिति और गंभीर हो गई।

    कुछ ही पलों में भड़की आग

    धुआं उठने के तुरंत बाद वाहन में आग लग गई। आग तेजी से फैलने लगी और देखते ही देखते पूरी टाटा मैजिक उसकी चपेट में आ गई। वाहन में सवार सभी लोग स्थिति की गंभीरता को समझते हुए तुरंत बाहर निकले और सुरक्षित दूरी पर चले गए।

    सन्नाटे में जलती रही गाड़ी

    घटना के समय सड़क पर पूरी तरह सन्नाटा था। वाहन मालिक और उसमें सवार सभी लोग दूर खड़े होकर अपनी आंखों के सामने वाहन को जलते हुए देखते रहे। आग इतनी भीषण थी कि टाटा मैजिक पूरी तरह जलकर क्षतिग्रस्त हो गई।

    कोई जनहानि नहीं, पुलिस जांच में जुटी

    गनीमत रही कि इस हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई है। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण वाहन में तकनीकी खराबी या शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

