सरगुजा पुलिस महकमे में बड़ी सर्जरी: कोतवाली को छोड़ सभी थानों के बदले प्रभारी, 46 का ट्रांसफर

नईदुनिया प्रतिनिधि, अंबिकापुर : सरगुजा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश अग्रवाल ने जिले में पुलिस महकमे में बड़ी सर्जरी की है। आरक्षक से लेकर निरीक्षक स्तर तक के कुल 46 अधिकारी-कर्मचारियों का तबादला किया गया है। खास बात यह है कि अंबिकापुर के कोतवाली थाना को छोड़कर जिले के सभी थानों और चौकियों के प्रभारियों को बदल दिया गया है।

जारी आदेश के अनुसार शहर के गांधीनगर थाना में अब निरीक्षक शिशिरकांत सिंह नए थाना प्रभारी होंगे, जो पहले उदयपुर थाना प्रभारी थे। वहीं मणिपुर थाना का नया प्रभार निरीक्षक असफाक अहमद अंसारी को दिया गया है, जो इससे पहले लुण्ड्रा थाना प्रभारी थे।