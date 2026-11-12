छत्तीसगढ़ में पदोन्नति के बाद ट्रांसफर, दो अवर सचिव और तीन अनुभाग अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारी

राज्य ब्यूरो,नईदुनिया,रायपुर। पदोन्नति के बाद मंत्रालय संवर्ग के पांच अधिकारियों को नई पदस्थापना दी गई है। सामान्य प्रशासन विभाग (साप्रवि) ने दो अवर सचिव और तीन अनुभाग अधिकारियों के तबादले किए हैं।

ये सभी अधिकारी पिछले सप्ताह पदोन्नत हुए थे। जारी आदेश के अनुसार, अवर सचिव चंद्रिका प्रसाद को श्रम विभाग से लोक निर्माण विभाग (लोनिवि) और सुखलाल लकड़ा को आईटी विभाग से आवास एवं पर्यावरण विभाग में पदस्थ किया गया है।