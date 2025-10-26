अनोखे विरोध से जागा प्रशासन, गड्ढों में लोटे कार्यकर्ताओं का असर... सांसद और महापौर ने देर रात कराया सड़क मरम्मत कार्य

नईदुनिया प्रतिनिधि, अंबिकापुर: अंबिकापुर-रामानुजगंज राष्ट्रीय राजमार्ग पर आखिरकार सामाजिक चेतना और अनोखे विरोध प्रदर्शन ने प्रशासन को जगा ही दिया। लरंगसाय चौक से लेकर शंकर घाट तक सड़क पर बने बड़े-बड़े गड्ढों को देखकर वर्षों से सोए विभाग आखिरकार तब हरकत में आए, जब सामाजिक कार्यकर्ताओं ने काली मंदिर के सामने गड्ढों में लोट-लोटकर विरोध प्रदर्शन किया।

वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल छठ पर्व से पहले सड़क मरम्मत की मांग कई दिनों से उठ रही थी, मगर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने ध्यान नहीं दिया। शनिवार को जब कार्यकर्ताओं ने गड्ढों में उतरकर विरोध जताया, तो उनका वीडियो इंटरनेट मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। इस अनूठे प्रदर्शन का असर तत्काल देखने को मिला।