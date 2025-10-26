Raipur में कोचिंग के नाम पर 18 लाख की ठगी, ‘कौटिल्य एकेडमी’ का डायरेक्टर गिरफ्तार, पत्नी फरार

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। राजधानी में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के नाम पर छात्रों से 18 लाख की ठगी करने वाले कौटिल्य एकेडमी (Kautilya Academy) के डायरेक्टर पवन टांडेश्वर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित ने कोचिंग बंद कर फरार होने से पहले करीब ढाई दर्जन से ज्यादा छात्रों से लाखों रुपये की फीस ली थी। सरस्वती नगर थाना पुलिस ने आरोपित डायरेक्टर और उसकी पत्नी के खिलाफ धोखाधड़ी के गंभीर आरोपों में मामला दर्ज किया है।

18 लाख से अधिक की ठगी, फिर बंद कर दी कोचिंग मामला सरस्वती नगर थाना क्षेत्र का है। पुलिस के अनुसार, आरोपित पवन टांडेश्वर और उसकी पत्नी रूबी मजूमदार ने राजधानी में कौटिल्य एकेडमी (Kautilya Academy) नाम से यूपीएससी और पीएससी कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला था। छात्रों को बेहतर गाइडेंस और चयन की गारंटी का झांसा देकर दोनों ने 19 अभ्यर्थियों से कुल 18,03,105 रुपये जमा करवाए। लेकिन कुछ महीनों बाद डायरेक्टर ने संस्थान शिफ्टिंग का बहाना बनाकर कोचिंग बंद कर दी और फरार हो गया।