ना शौचालय ना पानी, तीन कमरों में सिमटी पढ़ाई, सरगुजा स्कूल में तालाब किनारे 200 मीटर दूर शौच को मजबूर बच्चे

नईदुनिया न्यूज,ओड़गी : छत्तीसगढ़ राज्य के सूरजपुर ज़िले में स्थित एक गाँव ओडगी ब्लॉक ओड़गी के पकनी के ठाकुरपारा स्थित प्राथमिक शाला में अध्ययनरत 34 बच्चों को आज भी बुनियादी सुविधाओं के अभाव में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल में शौचालय की सुविधा नहीं होने के कारण बच्चों को शौच के लिए करीब 200 मीटर दूर तालाब के किनारे जाना पड़ रहा है।

गहरे तालाब के आसपास बच्चों का खुले में शौच के लिए जाना उनकी सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है।ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए शासन स्तर पर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन पकनी के ठाकुरपारा प्राथमिक शाला की स्थिति इन दावों पर सवाल खड़े करती नजर आ रही है।