नईदुनिया प्रतिनिधि, अंबिकापुर। अंबिकापुर उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवा ने उत्तरी छत्तीसगढ़ में ठंड का असर बढ़ा दिया है। सरगुजा संभाग मुख्यालय अंबिकापुर में पिछले 48 घंटे के दौरान तापमान में करीब छह डिग्री की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है।

संभाग मुख्यालय अंबिकापुर में गुरुवार को इस सीजन में सबसे कम तापमान 7.6 डिग्री पहुंच गया। बुधवार को यहां न्यूनतम तापमान 9.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि एक दिन पहले तक पारा 13 डिग्री के आसपास बना हुआ था। अचानक बढ़ी ठिठुरन से सुबह और रात के समय ठंड का असर तेज हो गया है।