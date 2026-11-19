एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और खमतराई पुलिस की टीम ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले और पुराने चोरों की जानकारी जुटाई। इसी दौरान रोहन ताम्रकार को घटना के आसपास संदिग्ध हालत में देखे जाने की जानकारी मिली। पूछताछ में पहले वह पुलिस को गुमराह करता रहा, लेकिन साक्ष्यों के आधार पर पूछताछ करने पर चोरी करना स्वीकार कर लिया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर करीब 10 लाख रुपये का सामान जब्त किया है।