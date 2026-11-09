दीपावली की रात लोनर हाथी ने ली दो और लोगों की जान, कबरा हाथी ने अब तक 16 लोगों को कुचला

नईदुनिया प्रतिनिधि, अंबिकापुर। सरगुजा, सूरजपुर और बलरामपुर जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में पिछले कई महीनों से अकेले विचरण कर रहे हाथी ने दीपावली की रात दो और लोगों की जान ले ली। इस हाथी ने सूरजपुर जिले के सोनगरा और बतरा क्षेत्र में जनहानि की है।

यह पहली बार है जब यह हाथी सूरजपुर जिले के इस नए क्षेत्र में प्रवेश किया है। अंबिकापुर-बनारस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित सोनगरा से लगे श्यामनगर में एक व्यक्ति को कुचलने के बाद यह हाथी लटोरी-बतरा क्षेत्र में प्रवेश कर गया। बतरा से लगे राई के पास इसने दूसरे व्यक्ति को कुचल कर मार डाला।

इस अकेले हाथी ने अभी तक 16 लोगों की जान ले ली है दीपावली की रात जब लोग त्योहार की खुशियां मना रहे थे, तभी यह हाथी दो परिवारों के लिए मातम का कारण बन गया। स्थानीय स्तर पर कबरा के नाम से प्रचलित इस अकेले हाथी ने अभी तक 16 लोगों की जान ले ली है। पिछले सप्ताह ही इस हाथी ने सूरजपुर जिले के कल्याणपुर क्षेत्र में दो लोगों को कुचलकर मार डाला था। पहली बार सूरजपुर जिले के लटोरी और बतरा इलाके में प्रवेश किया अकेला होने के कारण इसका मूवमेंट इतना तेज होता है कि सही तरीके से इसके लोकेशन का पता नहीं चल पाता। वन विभाग की टीम पीछे-पीछे दौड़ती रह जाती है और तब तक यह दूसरी जगह जनहानि कर चुका होता है। यह हाथी पहली बार सूरजपुर जिले के लटोरी और बतरा इलाके में प्रवेश किया है।