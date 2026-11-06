सूरजपुर में 14 लोगों की जान ले चुके 'कबरा' हाथी की दहशत, रोड पर बैरियर लगाकर आवाजाही रोकी

नईदुनिया प्रतिनिधि, प्रतापपुर: वन मंडल सूरजपुर के वन परिक्षेत्र प्रतापपुर में कबरा हाथी के भय का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि गुरुवार की सुबह वन विभाग को ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए बगड़ा-बंशीपुर मार्ग पर बेरियर लगाकर आवागमन पूरी तरह बंद करना पड़ा। 14 लोगों की जान ले चुका कबरा हाथी लगातार अपना ठिकाना बदल रहा है। उसकी तेज आवाजाही और अनिश्चित विचरण के कारण आसपास के गांवों में भय का माहौल है।

गुरुवार को कबरा और बड़ादेव हाथी करीब 13 हाथियों के दल के साथ धरमपुर के बगड़ा और बंशीपुर के जंगलों के बीच विचरण करते रहे। हाथियों की मौजूदगी को देखते हुए वन विभाग ने सुबह ही बगड़ा-बंशीपुर मार्ग पर बेरियर लगाकर आवाजाही रोक दी थी। दिनभर मार्ग बंद रखा गया।