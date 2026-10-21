3 डॉक्टर और 17 स्टाफ फिर भी अस्पताल में ताला! महतारी एक्सप्रेस में तड़पती गर्भवती की एम्बुलेंस में ही करानी पड़ी डिलीवरी

नईदुनिया प्रतिनिधि, अंबिकापुर। बलरामपुर जिले में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही और मनमानी का वीडियो सामने आया है। राजपुर विकासखंड के ग्राम रेवतपुर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने खड़ी महतारी एक्सप्रेस में एक गर्भवती प्रसव पीड़ा से तड़पती रही, लेकिन अस्पताल के मुख्य गेट से लेकर स्टाफ के आवास तक में ताला लटका रहा। आखिरकार महिला का प्रसव महतारी एक्सप्रेस में ही कराना पड़ा। घटना दशहरा के दिन मंगलवार की है, जिसका वीडियो अब इंटरनेट मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रहा है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने खड़ी थी महतारी एक्सप्रेस मंगलवार को अंबिकापुर की ओर से कुछ लोग रेवतपुर होते हुए जा रहे थे। उन्होंने देखा कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रेवतपुर के ठीक सामने सड़क पर महतारी एक्सप्रेस (102) खड़ी है। गाड़ी के अंदर एक गर्भवती महिला प्रसव पीड़ा से चीख रही थी, उसके परिजन उसे ढांढस बंधा रहे थे और अस्पताल खुलने का इंतजार कर रहे थे। जब लोगों ने अस्पताल की ओर देखा तो मुख्य गेट पर बड़ा ताला लटका हुआ था।इतना ही नहीं, अस्पताल परिसर में ही स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए बनाए गए सरकारी आवासों में भी ताले लटके हुए थे।