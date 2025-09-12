CG News: भालू के हमले में घायल गर्भवती ने 'महतारी एक्सप्रेस' में दिया शिशु को जन्म

नईदुनिया प्रतिनिधि, अंबिकापुर: भालू के हमले में गंभीर रूप से घायल गर्भवती महिला ने महतारी एक्सप्रेस (108) एंबुलेंस में स्वस्थ शिशु को जन्म दिया। यह घटना बुधवार की रात घायल महिला को रायपुर ले जाते समय हुई। कोरबा जिले के मड़ई के पास महिला को प्रसव पीड़ा आरंभ हुई। महतारी एक्सप्रेस के ईएमटी और पायलट ने महिला का सुरक्षित प्रसव कराकर सतर्कता और सेवाभाव का उदाहरण पेश किया।

बता दें कि एमसीबी जिले के ग्राम पंचायत बिहारपुर के आश्रित ग्राम छिरछा की रहने वाली 30 वर्षीय शांति बाई पति ब्रह्मानंद बुधवार सुबह खेत की ओर जा रही थी। सुबह लगभग छह बजे खेत की ओर जाते समय भालू ने महिला पर हमला कर दिया था। हमले में महिला के चेहरे को गंभीर चोटें आईं। स्वजन ने तत्काल उसे मनेंद्रगढ़ अस्पताल पहुंचाया, जहां से गंभीर स्थिति को देखते हुए अंबिकापुर मेडिकल कालेज रिफर किया गया।