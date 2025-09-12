मेरी खबरें
    CG News: एंबुलेंस ड्राइवर ने नशे में ले ली एक युवक की जान, दीवार तोड़कर घर में घुसी तेज रफ्तार गाड़ी

    खैरागढ़ के दाऊचौरा नाका के पास एक तेज रफ्तार एंबुलेंस दीवार तोड़कर घर के भीतर घुस गई। नशे की हालत में तेजी से एंबुलेंस चलाते हुए ड्राइवर ने एक युवक को टक्कर मार दी, जिसमें उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घर के अंदर खड़ी गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं।

    By Rohit Dewangan
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Fri, 12 Sep 2025 11:29:50 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 12 Sep 2025 11:44:17 AM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, राजनांदगांव: खैरागढ़ में गुरुवार की रात तेज रफ्तार एम्बुलेंस घर में जा घुसी। दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई। दाऊचौरा नाका के पास एक एंबुलेंस चालक ने कथित तौर पर नशे में गाड़ी चलाई। वाहन पर नियंत्रण खोने से एंबुलेंस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने एक घर में जा घुसी।

    एंबुलेंस की रफ्तार का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि घर की दीवार टूट गई और अंदर खड़ी दो गाड़ियाँ भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं। इसी दौरान 27 वर्षीय युवक रविकांत साहू, निवासी दीवानभेड़ी अपनी मोटरसाइकिल से घर लौट रहे थे। दुर्भाग्य से वे अनियंत्रित एंबुलेंस की चपेट में आ गए और घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। इस दर्दनाक हादसे के बाद पूरे क्षेत्र में शोक और आक्रोश का माहौल है।

    मरीज को छोड़कर वापस जा रहा था ड्राइवर

    पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, एंबुलेंस एक निजी संस्थान की है। जिसे राजनांदगांव, बांकल के निवासी गोविंद पटेल (21) चला रहा था। एंबुलेंस राजनांदगांव मेडिकल कॉलजे से मरीज को गातापार घर छोड़कर वापस लौट रहा था, जब यह हादसा हुआ। एक्सीडेंट के बाद मौके पर पहुंचे प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि एंबुलेंस का ड्राइबर नशे की हालत में तेज रफतार में गाड़ी चला रहा था।

    एंबुलेंस अनियंत्रित होकर घर में घुसी है। एंबुलेंस की चपेट में आने से एक युवक की मौत हुई है। एम्बुलेंस निजी है। पुलिस मामला पंजीबद्ध कर जांच कर रही है। ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है।

    -अनिल शर्मा, थाना प्रभारी खैरागढ़

    खैरागढ़ में बढ़ रही नशाखोरी

    स्थानीय लोगों का कहना है कि खैरागढ़ में नशे की वजह से सड़क हादसों की संख्या लगातार बढ़ रही है। खासतौर पर युवाओं और ड्राइवरों के बीच शराब व अन्य नशे का सेवन चिंता का विषय बन गया है। पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन इसके बावजूद स्थिति में सुधार देखने को नहीं मिल रहा।

    यह घटना कई सवाल खड़े करती है जब जीवन बचाने के लिए बनी एंबुलेंस ही मौत का कारण बन जाए तो आखिर जिम्मेदारी किसकी होगी? प्रशासन और पुलिस को नशाखोरी पर कठोर कदम उठाने होंगे, वरना ऐसी त्रासदियां रुकने का नाम नहीं लेंगी।

