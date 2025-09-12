CG News: एंबुलेंस ड्राइवर ने नशे में ले ली एक युवक की जान, दीवार तोड़कर घर में घुसी तेज रफ्तार गाड़ी

नईदुनिया प्रतिनिधि, राजनांदगांव: खैरागढ़ में गुरुवार की रात तेज रफ्तार एम्बुलेंस घर में जा घुसी। दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई। दाऊचौरा नाका के पास एक एंबुलेंस चालक ने कथित तौर पर नशे में गाड़ी चलाई। वाहन पर नियंत्रण खोने से एंबुलेंस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने एक घर में जा घुसी।

एंबुलेंस की रफ्तार का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि घर की दीवार टूट गई और अंदर खड़ी दो गाड़ियाँ भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं। इसी दौरान 27 वर्षीय युवक रविकांत साहू, निवासी दीवानभेड़ी अपनी मोटरसाइकिल से घर लौट रहे थे। दुर्भाग्य से वे अनियंत्रित एंबुलेंस की चपेट में आ गए और घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। इस दर्दनाक हादसे के बाद पूरे क्षेत्र में शोक और आक्रोश का माहौल है।

मरीज को छोड़कर वापस जा रहा था ड्राइवर पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, एंबुलेंस एक निजी संस्थान की है। जिसे राजनांदगांव, बांकल के निवासी गोविंद पटेल (21) चला रहा था। एंबुलेंस राजनांदगांव मेडिकल कॉलजे से मरीज को गातापार घर छोड़कर वापस लौट रहा था, जब यह हादसा हुआ। एक्सीडेंट के बाद मौके पर पहुंचे प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि एंबुलेंस का ड्राइबर नशे की हालत में तेज रफतार में गाड़ी चला रहा था। एंबुलेंस अनियंत्रित होकर घर में घुसी है। एंबुलेंस की चपेट में आने से एक युवक की मौत हुई है। एम्बुलेंस निजी है। पुलिस मामला पंजीबद्ध कर जांच कर रही है। ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। -अनिल शर्मा, थाना प्रभारी खैरागढ़ खैरागढ़ में बढ़ रही नशाखोरी