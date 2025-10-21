अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के जेल वार्ड से दीवाली की रात फिर भागे दो कैदी, मची अफरा-तफरी

नईदुनिया प्रतिनिधि, अंबिकापुर: दीपावली की रात अंबिकापुर केंद्रीय जेल के दो बंदी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के जेल वार्ड से फरार हो गए। दोनों बंदियों को तबीयत खराब होने पर उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल के जेल वार्ड में रखा गया था। यह घटना भोर में लगभग तीन बजे की बताई जा रही है।

मंगलवार सुबह दो बंदियों के गायब होने का पता चला। घटना से जेल प्रशासन और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। दोनों की तलाश जारी है। फरार बंदियों में रितेश सारथी निवासी ग्राम अंधला थाना लखनपुर सरगुजा तथा पवन पाटिल निवासी ग्राम जमड़ी थाना भैयाथान जिला सूरजपुर शामिल हैं। दोनों की तबीयत खराब होने पर उन्हें केंद्रीय जेल अंबिकापुर से मेडिकल कॉलेज अस्पताल के जेल वार्ड में भर्ती कराया गया था। दीपावली की रात करीब तीन बजे दोनों बंदी चुपचाप वार्ड से निकलकर फरार हो गए।