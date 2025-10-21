जुआ फड़ में पुलिस की दबिश के दौरान कुएं में गिरने से युवक की मौत, ग्रामीणों ने जमकर किया हंगामा

नईदुनिया प्रतिनिधि, सूरजपुर: जिले के जयनगर थाना इलाके में रविवार रात जुआ पकड़ने पहुंची पुलिस टीम को देखकर भागने के दौरान युवक की बिना मुंडेर कुएं में गिर जाने को मौत को लेकर जमकर विवाद हुआ। रविवार की रात और सोमवार की सुबह कुंजनगर के ग्रामीणों ने थाना में जमकर हंगामा मचाया। ग्रामीणों ने हाईवे पर घण्टो चक्काजाम कर आवागमन बाधित कर दिया।
जानकारी के अनुसार, ग्रामीणों के पथराव व हाथापाई में कई थाना प्रभारी व पुलिसकर्मी चोटिल भी हुए। अंततः देर रात पुलिस को हंगामा कर रहे ग्रामीणों को खदेड़ने लाठीचार्ज करना पड़ा। आक्रोशित भीड़ ने थाने के बाहर जमकर तोड़फोड़ भी की।
बता दें कि रविवार देर शाम जयनगर पुलिस को सूचना मिली कि जयनगर थाने के समीप तालाब के पास जुआ खेला जा रहा है। पुलिस टीम जुआ पकड़ने मौके पर पहुंची, तो जुआरी भागने लगे। इस दौरान भाग रहे कुंजनगर झारपारा निवासी बाबूलाल राजवाड़े (पिता चंद्रकेश्वर राजवाड़े 21 वर्ष) का पुलिस पीछा कर रही थी। भागते समय बाबूलाल गांव के देवल्लापारा में कृष्णपाल के बिना मुंडेर वाले कुआं में गिर गया। जिससे उसकी मौत हो गई।
इसी बात से आक्रोशित ग्रामीणों ने रविवार की रात दस बजे जयनगर थाना का घेराव कर थाना के सामने हाइवे को जमकर जमकर हंगामा मचाना शुरू कर दिया था। उनका आरोप था कि पुलिसकर्मियों ने बाबूलाल को कुआं में गिरते देखने के बाद भी बचाने की कोशिश नहीं की।
वे उन्ही पांच पुलिसकर्मियों को मौत का दोषी मानते हुए उन्हेंउनके सामने लाने की मांग पर अड़े थे। उग्र भीड़ जमकर हंगामा मचा रही थी। जानकारी मिलते ही एडिशनल एसपी संतोष महतो समेत एसडीओपी अभिषेक पैकरा व अन्य थानों से बड़ी संख्या में पुलिस बल पहुंच गया। काफी समझाइश के बावजूद कोई कुछ सुनने को तैयार नहीं था।
भीड़ को समझाने की कोशिश कर रहे सुरजपुर टीआई विमलेश दूबे के साथ ग्रामीणों ने हाथापाई कर दी। उसके बाद प्रधान आरक्षक जयप्रकाश यादव के साथ भी हाथापाई होने के बाद भी पुलिस आक्रोशित ग्रामीणों को समझाने की कोशिश करती रही। उसी दौरान ग्रामीणों ने थाने में पथराव कर दिया।
पथराव में एसडीओपी अभिषेक पैकरा, जयनगर टीआई रूपेश कुंतल, निरीक्षक राजेन्द्र साहू, करंजी चौकी प्रभारी संतोष सिंह व अन्य पुलिसकर्मी भी चोटिल हो गए। सिर में पत्थर से गंभीर चोट लगने पर एसएसआई संतोष सिंह को तत्काल अस्पताल ले जाकर उनका उपचार कराया। इधर भीड़ ने हाईवे पर एक ट्रक में भी तोड़फोड़ कर दी।
ग्रामीणों के पथराव से बिगड़ती कानून व्यवस्था को देखकर अंततः पुलिस ने देर रात हंगामा मचा रहे ग्रामीणों को खदेड़ने लाठी चार्ज किया। उसके बाद भी पथराव जारी रहने पर पुलिस ने सख्ती बरती तब हालात नियंत्रित हुए।
सोमवार को फिर किया चक्काजाम
सोमवार को सुबह कुएं से मृतक युवक का शव निकालने की कार्रवाई के लिए पहुंची पुलिस टीम पर फिर ग्रामीण भड़क गए। पुलिस को बैरंग लौटना पड़ा। फिर समझाइश के बाद पुलिस ने शव को बाहर निकाला, तो ग्रामीणों ने शव को थाना के सामने हाईवे पर रखकर चक्काजाम कर दिया। वे मृतक को दौड़ाने वाले पांच पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे थे।
इस बीच मंत्री प्रतिनिधि ठाकुर राजवाड़े समेत पूर्व विधायक पारसनाथ राजवाडे व कांग्रेस जिलाध्यक्ष भगवती राजवाडे ने भी पहुंचकर ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वे मानने को तैयार नहीं थे। उसके बाद एसडीएम शिवानी जायसवाल ने उन्हें आश्वस्त किया कि जांच कर जांच में दोषी पाए जाने वालों पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तब ग्रामीणों ने शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने दिया।