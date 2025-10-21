जुआ फड़ में पुलिस की दबिश के दौरान कुएं में गिरने से युवक की मौत, ग्रामीणों ने जमकर किया हंगामा

नईदुनिया प्रतिनिधि, सूरजपुर: जिले के जयनगर थाना इलाके में रविवार रात जुआ पकड़ने पहुंची पुलिस टीम को देखकर भागने के दौरान युवक की बिना मुंडेर कुएं में गिर जाने को मौत को लेकर जमकर विवाद हुआ। रविवार की रात और सोमवार की सुबह कुंजनगर के ग्रामीणों ने थाना में जमकर हंगामा मचाया। ग्रामीणों ने हाईवे पर घण्टो चक्काजाम कर आवागमन बाधित कर दिया।

जानकारी के अनुसार, ग्रामीणों के पथराव व हाथापाई में कई थाना प्रभारी व पुलिसकर्मी चोटिल भी हुए। अंततः देर रात पुलिस को हंगामा कर रहे ग्रामीणों को खदेड़ने लाठीचार्ज करना पड़ा। आक्रोशित भीड़ ने थाने के बाहर जमकर तोड़फोड़ भी की।

बता दें कि रविवार देर शाम जयनगर पुलिस को सूचना मिली कि जयनगर थाने के समीप तालाब के पास जुआ खेला जा रहा है। पुलिस टीम जुआ पकड़ने मौके पर पहुंची, तो जुआरी भागने लगे। इस दौरान भाग रहे कुंजनगर झारपारा निवासी बाबूलाल राजवाड़े (पिता चंद्रकेश्वर राजवाड़े 21 वर्ष) का पुलिस पीछा कर रही थी। भागते समय बाबूलाल गांव के देवल्लापारा में कृष्णपाल के बिना मुंडेर वाले कुआं में गिर गया। जिससे उसकी मौत हो गई। इसी बात से आक्रोशित ग्रामीणों ने रविवार की रात दस बजे जयनगर थाना का घेराव कर थाना के सामने हाइवे को जमकर जमकर हंगामा मचाना शुरू कर दिया था। उनका आरोप था कि पुलिसकर्मियों ने बाबूलाल को कुआं में गिरते देखने के बाद भी बचाने की कोशिश नहीं की।